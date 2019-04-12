У Тюмені оголосили контртерористичну операцію з ліквідації бойовиків ІДІЛ: відео



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Поліція отримала інформацію про осіб, які планували вчинення терористичного акту в місцях масового перебування людей

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Контртерористична операція проводиться силовими відомствами в одному з районів Тюмені після отримання інформації про перебування в місті прихильників терористичної організації «Ісламська держава

Про це повідомляють російські ЗМІ.

«У ході проведення оперативно-розшукових заходів РУФСБ Росії по Тюменській області отримано інформацію про перебування в одному з приватних будинків міста Тюмені збройних прихильників міжнародної терористичної організації ІДІЛ («Ісламська держава Іраку і Леванту» ), які планували вчинення терористичного акту в місцях масового перебування людей. з метою недопущення вчинення терористичного акту і для забезпечення безпеки громадян начальником РУФСБ Росії по Тюменській області прийнято рішення про проведення контртерористичної операції» , — йдеться в повідомленні.

Операція проводиться з 21:56 (19:56 за Києвом) в межах вулиць Новоселів, Магнітогорська, Локомотивна, Федерації Калінінського адміністративного округу Тюмені, уточнили в прес-службі.

«Керівництво антитерористичної операції покладено на начальника РУФСБ Росії по Тюменській області. Оперативним штабом здійснюються заходи з недопущення терористичного акту» , — додали у відомстві.