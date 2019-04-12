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    У Тюмені оголосили контртерористичну операцію з ліквідації бойовиків ІДІЛ: відео

    • Розсилка
    У Тюмені оголосили контртерористичну операцію з ліквідації бойовиків ІДІЛ: відео

    Поліція отримала інформацію про осіб, які планували вчинення терористичного акту в місцях масового перебування людей

    Контртерористична операція проводиться силовими відомствами в одному з районів Тюмені після отримання інформації про перебування в місті прихильників терористичної організації «Ісламська держава».

    Про це повідомляють російські ЗМІ.

    «У ході проведення оперативно-розшукових заходів РУФСБ Росії по Тюменській області отримано інформацію про перебування в одному з приватних будинків міста Тюмені збройних прихильників міжнародної терористичної організації ІДІЛ («Ісламська держава Іраку і Леванту» ), які планували вчинення терористичного акту в місцях масового перебування людей. з метою недопущення вчинення терористичного акту і для забезпечення безпеки громадян начальником РУФСБ Росії по Тюменській області прийнято рішення про проведення контртерористичної операції» , — йдеться в повідомленні.

    Операція проводиться з 21:56 (19:56 за Києвом) в межах вулиць Новоселів, Магнітогорська, Локомотивна, Федерації Калінінського адміністративного округу Тюмені, уточнили в прес-службі.

    «Керівництво антитерористичної операції покладено на начальника РУФСБ Росії по Тюменській області. Оперативним штабом здійснюються заходи з недопущення терористичного акту» , — додали у відомстві.

    Росія ІДІЛ Ісламська держава поліція
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