У Варшаві демонтують пам'ятник «Подяки радянським солдатам»



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Фото: wikimedia Пам’ятник «Подяки радянським солдатам» у Варшаві

Пам’ятник планують передати Інституту національної пам’яті Польщі

У Скаришевському парку у Варшаві до кінця року планують демонтувати пам’ятник «Подяки радянським солдатам».

Про це повідомив представник управління з озеленення Варшави Маріуш Буркацький, передає «Польське радіо».

Варшавське Управління з озеленення вже отримало дозвіл на демонтаж від реставратора пам’ятників старовини і шукає підрядника для виконання відповідних робіт.

Пам’ятник планують передати Інституту національної пам’яті Польщі, а деякі його елементи повинні потрапити в Музей холодної війни у селі Подборско неподалік Щецина у Західнопоморському воєводстві.

Спочатку пам’ятник хотіли передати Музею історії Польщі, але там для нього не знайшлося місця.

Як відомо, експозиція Музею в Подборско знаходиться у приміщеннях радянських складів атомної зброї. У період комуністичної Польщі цей об’єкт був секретним і перебував під особливою охороною. Інститут національної пам’яті планує створити там постійну виставку на площі у 300 гектарів.