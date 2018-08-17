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    У Варшаві демонтують пам'ятник «Подяки радянським солдатам»

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    <p>Пам&rsquo;ятник &laquo;Подяки радянським солдатам&raquo; у Варшаві&nbsp;</p> - У Варшаві демонтують пам'ятник «Подяки радянським солдатам»
    Фото: wikimedia

    Пам’ятник «Подяки радянським солдатам» у Варшаві 

    Пам’ятник планують передати Інституту національної пам’яті Польщі

    У Скаришевському парку у Варшаві до кінця року планують демонтувати пам’ятник «Подяки радянським солдатам».

    Про це повідомив представник управління з озеленення Варшави Маріуш Буркацький, передає «Польське радіо».

    Варшавське Управління з озеленення вже отримало дозвіл на демонтаж від реставратора пам’ятників старовини і шукає підрядника для виконання відповідних робіт.

    Пам’ятник планують передати Інституту національної пам’яті Польщі, а деякі його елементи повинні потрапити в Музей холодної війни у селі Подборско неподалік Щецина у Західнопоморському воєводстві.

    Спочатку пам’ятник хотіли передати Музею історії Польщі, але там для нього не знайшлося місця.

    Як відомо, експозиція Музею в Подборско знаходиться у приміщеннях радянських складів атомної зброї. У період комуністичної Польщі цей об’єкт був секретним і перебував під особливою охороною. Інститут національної пам’яті планує створити там постійну виставку на площі у 300 гектарів.

     

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