У Варшаві демонтують пам'ятник «Подяки радянським солдатам»
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Пам’ятник «Подяки радянським солдатам» у Варшаві
Пам’ятник планують передати Інституту національної пам’яті Польщі
У Скаришевському парку у Варшаві до кінця року планують демонтувати пам’ятник «Подяки радянським солдатам».
Про це повідомив представник управління з озеленення Варшави Маріуш Буркацький, передає «Польське радіо».
Варшавське Управління з озеленення вже отримало дозвіл на демонтаж від реставратора пам’ятників старовини і шукає підрядника для виконання відповідних робіт.
Пам’ятник планують передати Інституту національної пам’яті Польщі, а деякі його елементи повинні потрапити в Музей холодної війни у селі Подборско неподалік Щецина у Західнопоморському воєводстві.
Спочатку пам’ятник хотіли передати Музею історії Польщі, але там для нього не знайшлося місця.
Як відомо, експозиція Музею в Подборско знаходиться у приміщеннях радянських складів атомної зброї. У період комуністичної Польщі цей об’єкт був секретним і перебував під особливою охороною. Інститут національної пам’яті планує створити там постійну виставку на площі у 300 гектарів.