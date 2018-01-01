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    У Варшаві літак здійснив жорстку посадку без переднього шасі

    Під час посадки через непрацююче переднє шасі літак вдарився об злітно-посадкову смугу
    У середу ввечері, 10 січня, у Варшаві в міжнародному аеропорту імені Фредеріка Шопена пасажирський літак здійснив жорстку посадку. Як повідомляє «Новое время», під час заходу на посадку екіпаж літака повідомив про проблеми з передньою стійкою шасі. Пілоти змушені були посадити Bombardier Dash Q400 в аварійному режимі. Під час
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    Пілоти змушені були посадити Bombardier Dash Q400 в аварійному режимі
    Пілоти змушені були посадити Bombardier Dash Q400 в аварійному режимі

    Під час посадки через непрацююче переднє шасі літак вдарився об злітно-посадкову смугу

    У середу ввечері, 10 січня, у Варшаві в міжнародному аеропорту імені Фредеріка Шопена пасажирський літак здійснив жорстку посадку.

    Як повідомляє «Новое время», під час заходу на посадку екіпаж літака повідомив про проблеми з передньою стійкою шасі. Пілоти змушені були посадити Bombardier Dash Q400 в аварійному режимі. Під час посадки через непрацююче переднє шасі літак вдарився об злітно-посадкову смугу.

    У результаті аварійної посадки літак отримав серйозні пошкодження, жертв і постраждалих немає.

    «Пасажири не постраждали, їх перевезли з літака до VIP-зали. Ситуація знаходиться під контролем», - розповів представник варшавського аеропорту Хуберт Войцеховський.

    У зв'язку з інцидентом аеропорт Шопена був закритий на чотири години. Рейси були перенаправлені в аеропорти в інші міста, включаючи в Жешув, Познань, Катовіце та Будапешт.

    Літак польських авіаліній LOT рейсу LO3924 летів з Кракова до Варшави. На борту перебували 59 пасажирів і четверо членів екіпажу.

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    У Варшаві літак здійснив жорстку посадку без переднього шасі
    У Варшаві літак здійснив жорстку посадку без переднього шасі
    У Варшаві літак здійснив жорстку посадку без переднього шасі
    У Варшаві літак здійснив жорстку посадку без переднього шасі
    У Варшаві літак здійснив жорстку посадку без переднього шасі
    У Варшаві літак здійснив жорстку посадку без переднього шасі
    У Варшаві літак здійснив жорстку посадку без переднього шасі

    До слова, українська авіабудівна компанія «Антонов» допомагає у транспортуванні ракетних комплектуючих для SpaceX.

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