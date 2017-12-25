«Антонов» допомагає у транспортуванні ракетних комплектуючих для SpaceX

Комлектуючі дл компанія Ілона Маска перевозитимуть в українському літаку «Руслан»

Українська авіабудівна компанія «Антонов» звернулася до міністерства транспорту США з проханням надати дозвіл на позаплановий переліт вантажного літака Ан-124-100 «Руслан» з Лос-Анджелеса до Флориди, необхідного для перевезення великогабаритного вантажу компанії Ілона Маска SpaceX. Про це стало відомо з відповідної заявки,



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Комлектуючі дл компанія Ілона Маска перевозитимуть в українському літаку «Руслан»

Українська авіабудівна компанія «Антонов» звернулася до міністерства транспорту США з проханням надати дозвіл на позаплановий переліт вантажного літака Ан-124-100 «Руслан» з Лос-Анджелеса до Флориди, необхідного для перевезення великогабаритного вантажу компанії Ілона Маска SpaceX.

Про це стало відомо з відповідної заявки, що перебуває у відкритому доступі на американському інформаційному сайті авіаперевезень Daily Airlines Filings, повідомляє «Укрінформ».

«Компанія «Антонов» («Авіалінії Антонова», «Антонов») дійсним подає заявку на застосування надзвичайного виключення відповідно до… Кодексу законів США з тим, щоб дозволити «Антонову» здійснити односторонній вантажний чартерний переліт для транспортування великогабаритних ракетних комплектуючих», – цитує агенція документ.

У заявці уточнено, що йдеться про частину головного обтічника ракети, яку транспортуватимуть з аеропорту в Лос-Анджелесі до Тітусвілля або безпосередньо до мису Канаверал. Переліт запланований на період від 10 до 13 січня на літаку Ан-124-100 «Руслан» для компанії Space Exploration Technologies Corp. (SpaceX).

У документі також описані габарити та вага вантажу – 17,88 на 5,64 на 4,17 м і 28,1 тонни. Наголошується, що своєчасне транспортування цього обладнання «є критично важливим».

«Неможливість доставити цей вантаж до дати (близької) 11 січня 2018 року спричинить наслідки, що негативно вплинуть на заплановані старти місій SpaceX. Це було б надмірно шкідливим і дорогим для SpaceX та тих, хто очікує на запуски», – наголошує авіакомпанія.

Зазначимо, що компанія SpaceX здійснює запуски ракетоносіїв зі штату Вірджинія і Флорида. Зі стартового майданчику у Флориді, на мисі Канаверал, здійснюються запуски більш важких ракетоносіїв Falcon 9.

Як відомо, 8 січня американська космічна компанія SpaceX запустила ракету Falcon 9 із космічним апаратом Zuma, чиє призначення тримається в секреті.

Проте, військовий супутник США досі не вийшов на орбіту.

Запуск Zuma був запланований на листопад 2017 року, однак кілька разів відкладався.