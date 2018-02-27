У Вашингтоні площу перед посольством Росії назвали на честь Нємцова

Рішення присвоїти площі ім'я Нємцова ухвалила міськрада Вашингтона

У Вашингтоні у вівторок, 27 лютого, площу перед будівлею посольства Росії офіційно назвали на честь Бориса Нємцова. У церемонії взяли участь вдова Нємцова Раїса і дочка Жанна. Про це Жанна Нємцова повідомила в інтерв'ю DW. За її словами, рішення присвоїти площі ім'я Нємцова ухвалила міськрада Вашингтона. «Я думаю, їх



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Рішення присвоїти площі ім'я Нємцова ухвалила міськрада Вашингтона

У Вашингтоні у вівторок, 27 лютого, площу перед будівлею посольства Росії офіційно назвали на честь Бориса Нємцова. У церемонії взяли участь вдова Нємцова Раїса і дочка Жанна.

Про це Жанна Нємцова повідомила в інтерв'ю DW.

За її словами, рішення присвоїти площі ім'я Нємцова ухвалила міськрада Вашингтона.

«Я думаю, їх логіка була така, що Борис Нємцов був російським політиком. Росії варто пишатися тим, що Борис Нємцов був державним діячем і політиком, який хотів бачити Росію більш процвітаючою, європейською, демократичною», — сказала вона.

Пропозицію назвати одну з площ Вашингтона ім'ям Нємцова висунув в 2016 році сенатор-республіканець від штату Флорида Марк Рубіо.

Открыли Допис, поширений Алексей Венедиктов (@aavst) 27 Лют 2018 р. о 9:41 PST

Повідомлялося, що в разі схвалення ініціативи міською радою російське посольство в США отримає адресу: 1 Boris Nemtsov Plaza (площа Бориса Нємцова, будинок 1).

На початку січня міськрада Вашингтона одноголосно схвалила законопроект про перейменування.

Нагадаємо, російського опозиційного політика Бориса Нємцова вбили 27 лютого 2015 року на Великому Москворецькому мосту. Торік суд визнав винними у злочині п'ятьох людей. Московський окружний військовий суд визнав винними у злочині п’ятьох людей. Зокрема безпосереднього виконавця вбивства Заура Дадаева, Анзора Губашева, який забрав вбивцю з місця злочину, його брата Шадіда, Темірлана Ескерханова, який стежив за Нємцовим та Хамзат Баха, який допомагав у підготовці. Їх засудили до позбавлення волі терміном від 11 до 20 років. Замовника вбивства Нємцова і досі не встановлено.