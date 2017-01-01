У Ватикані випадково виявили невідомі фрески Рафаеля

Експерти вважають, що це останні роботи митця до його ранньої смерті

У Ватикані під час прибирання в музеях знайшли дві роботи пензля майстра епохи Відродження Рафаеля Санті. Про це повідомляє CNN. Експерти вважають, що це останні роботи митця до його ранньої смерті в 1520 році у віці 37 років. Дві жіночі фігури, одна з яких зображує правосуддя, а інша - дружбу, були написані Рафаелем приблизно в 1519 році.



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Одна з виявлених фресок Рафаеля

Експерти вважають, що це останні роботи митця до його ранньої смерті

У Ватикані під час прибирання в музеях знайшли дві роботи пензля майстра епохи Відродження Рафаеля Санті.

Про це повідомляє CNN.

Експерти вважають, що це останні роботи митця до його ранньої смерті в 1520 році у віці 37 років. Дві жіночі фігури, одна з яких зображує правосуддя, а інша - дружбу, були написані Рафаелем приблизно в 1519 році. Після його смерті про фрески забули.

Фрески було написано в банкетному приміщенні під назвою зал Костянтина. Рафаель намалював фрески на замовлення Папи Римського Юлія ІІ.

Відновлення двох відкритих робіт Рафаеля та зали Костянтина триватиме до 2022 року і коштуватиме $3,1 млн.

Раніше в Білорусі на фресках костелу намалювали Путіна на колінах.