У Ватикані випадково виявили невідомі фрески Рафаеля
- Сьогодні, 00:53
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Експерти вважають, що це останні роботи митця до його ранньої смерті
У Ватикані під час прибирання в музеях знайшли дві роботи пензля майстра епохи Відродження Рафаеля Санті.
Про це повідомляє CNN.
Експерти вважають, що це останні роботи митця до його ранньої смерті в 1520 році у віці 37 років. Дві жіночі фігури, одна з яких зображує правосуддя, а інша - дружбу, були написані Рафаелем приблизно в 1519 році. Після його смерті про фрески забули.
Фрески було написано в банкетному приміщенні під назвою зал Костянтина. Рафаель намалював фрески на замовлення Папи Римського Юлія ІІ.
Відновлення двох відкритих робіт Рафаеля та зали Костянтина триватиме до 2022 року і коштуватиме $3,1 млн.
Раніше в Білорусі на фресках костелу намалювали Путіна на колінах.