У Венесуелі обстріляли учасників карнавалу: є загиблі
- Сьогодні, 07:51
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Нападнику вдалося втекти з місця події, його розшукує поліція
У венесуельському муніципалітеті Ель-Кальяо (штат Болівар) невідомий обстріляв учасників карнавальної ходи, внаслідок чого загинули троє людей, ще п'ятеро людей зазнали поранень.
Про це повідомляє видання El Nacional.
Всіх постраждалих госпіталізували до лікарні Гуайпаро в місті Сан-Фелікс з вогнепальними пораненнями.
«Інцидент стався, коли перша карнавальна колона почала рухатися і невідомий відкрив по ній стрілянину», — пише видання.
Нападнику вдалося втекти з місця події, його розшукує поліція.
Нагадаємо, 9 лютого в Італії мотоцикліст обстріляв перехожих. У результаті стрілянини поранені п’ятеро людей. Всіх постраждалих доставили до відділення невідкладної допомоги.