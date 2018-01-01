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    У Венесуелі обстріляли учасників карнавалу: є загиблі

    Нападнику вдалося втекти з місця події, його розшукує поліція
    У венесуельському муніципалітеті Ель-Кальяо (штат Болівар) невідомий обстріляв учасників карнавальної ходи, внаслідок чого загинули троє людей, ще п'ятеро людей зазнали поранень. Про це повідомляє видання El Nacional. Всіх постраждалих госпіталізували до лікарні Гуайпаро в місті Сан-Фелікс з вогнепальними пораненнями.
    • Сьогодні, 07:51
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    Нападнику вдалося втекти з місця події, його розшукує поліція

    У венесуельському муніципалітеті Ель-Кальяо (штат Болівар) невідомий обстріляв учасників карнавальної ходи, внаслідок чого загинули троє людей, ще п'ятеро людей зазнали поранень.

    Про це повідомляє видання El Nacional.

    Всіх постраждалих госпіталізували до лікарні Гуайпаро в місті Сан-Фелікс з вогнепальними пораненнями.

    «Інцидент стався, коли перша карнавальна колона почала рухатися і невідомий відкрив по ній стрілянину», — пише видання.

    Нападнику вдалося втекти з місця події, його розшукує поліція.

    Нагадаємо, 9 лютого в Італії мотоцикліст обстріляв перехожих. У результаті стрілянини поранені п’ятеро людей. Всіх постраждалих доставили до відділення невідкладної допомоги.

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