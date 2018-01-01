У Венесуелі обстріляли учасників карнавалу: є загиблі

Нападнику вдалося втекти з місця події, його розшукує поліція

У венесуельському муніципалітеті Ель-Кальяо (штат Болівар) невідомий обстріляв учасників карнавальної ходи, внаслідок чого загинули троє людей, ще п'ятеро людей зазнали поранень. Про це повідомляє видання El Nacional. Всіх постраждалих госпіталізували до лікарні Гуайпаро в місті Сан-Фелікс з вогнепальними пораненнями.