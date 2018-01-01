В Італії мотоцикліст обстріляв перехожих
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Поліція шукає зловмисника
На околиці міста Піза (Італія) мотоцикліст почав стріляти по перехожих. Про це повідомляє видання La Nazione.
Як повідомляється, це трапилося на площі Донателло. Перед стріляниною між перехожим та хлопцем на мотоциклі виникла сварка.
#Pisa— Enzo Pepe (@EnzoPepe) 9 лютого 2018 р.
Colpi di pistola. Carabinieri e Polizia hanno accerchiato Palazzo Blu. All'interno si troverebbe l’autore della sparatoria di questa mattina alla Caffetteria Tirreno del #Cep. Il traffico è stato bloccato e la zona è irraggiungibile per motivi di sicurezza. pic.twitter.com/yGLBDBnujQ
У результаті стрілянини поранені п’ятеро людей. Всіх постраждалих доставили до відділення невідкладної допомоги.
Хлопець, який стріляв по перехожих, зник з місця інциденту.