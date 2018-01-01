В Італії мотоцикліст обстріляв перехожих

Поліція шукає зловмисника

На околиці міста Піза (Італія) мотоцикліст почав стріляти по перехожих. Про це повідомляє видання La Nazione. Як повідомляється, це трапилося на площі Донателло. Перед стріляниною між перехожим та хлопцем на мотоциклі виникла сварка. #Pisa Colpi di pistola. Carabinieri e Polizia hanno accerchiato Palazzo Blu. All'interno si troverebbe



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Поліція шукає зловмисника

На околиці міста Піза (Італія) мотоцикліст почав стріляти по перехожих. Про це повідомляє видання La Nazione.

Як повідомляється, це трапилося на площі Донателло. Перед стріляниною між перехожим та хлопцем на мотоциклі виникла сварка.

#Pisa

Colpi di pistola. Carabinieri e Polizia hanno accerchiato Palazzo Blu. All'interno si troverebbe l’autore della sparatoria di questa mattina alla Caffetteria Tirreno del #Cep. Il traffico è stato bloccato e la zona è irraggiungibile per motivi di sicurezza. pic.twitter.com/yGLBDBnujQ — Enzo Pepe (@EnzoPepe) 9 лютого 2018 р.

У результаті стрілянини поранені п’ятеро людей. Всіх постраждалих доставили до відділення невідкладної допомоги.

Хлопець, який стріляв по перехожих, зник з місця інциденту.