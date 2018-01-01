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    В Італії мотоцикліст обстріляв перехожих

    Поліція шукає зловмисника
    На околиці міста Піза (Італія) мотоцикліст почав стріляти по перехожих. Про це повідомляє видання La Nazione. Як повідомляється, це трапилося на площі Донателло. Перед стріляниною між перехожим та хлопцем на мотоциклі виникла сварка. #Pisa Colpi di pistola. Carabinieri e Polizia hanno accerchiato Palazzo Blu. All'interno si troverebbe
    • Сьогодні, 16:25
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    Поліція шукає зловмисника

    На околиці міста Піза (Італія) мотоцикліст почав стріляти по перехожих. Про це повідомляє видання La Nazione.

    Як повідомляється, це трапилося на площі Донателло. Перед стріляниною між перехожим та хлопцем на мотоциклі виникла сварка.

    У результаті стрілянини поранені п’ятеро людей. Всіх постраждалих доставили до відділення невідкладної допомоги.

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    В Італії мотоцикліст обстріляв перехожих
    В Італії мотоцикліст обстріляв перехожих
    В Італії мотоцикліст обстріляв перехожих
    В Італії мотоцикліст обстріляв перехожих

    Хлопець, який стріляв по перехожих, зник з місця інциденту.

    стрільба Італія Twitter поліція
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