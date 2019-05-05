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    У Венесуелі розбився військовий вертоліт, екіпаж загинув

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    В авіакатастрофі загинули всі члени екіпажу - У Венесуелі розбився військовий вертоліт, екіпаж загинув
    В авіакатастрофі загинули всі члени екіпажу

    Вертоліт летів зі столиці Каракаса в західно-центральний штат Кохедес.

    У Венесуелі недалеко від Каракаса розбився військовий вертоліт, в результаті загинули всі сім осіб, які були на борту.

    Про це пише Reuters

    У заяві міністерства оборони сказано, що вертоліт летів зі столиці Каракаса в західно-центральний штат Кохедес.

    Президент Ніколас Мадуро був в цей день в Кохедесі на військових навчаннях, які, за його словами, демонстрували військову готовність Венесуели «до загрози, що становить США».

    «Я глибоко шкодую про цей інцидент і висловлюю свої найщиріші співчуття їхнім родичам і друзям», - написав Мадуро пізніше в Twitter.

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