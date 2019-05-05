У Венесуелі розбився військовий вертоліт, екіпаж загинув



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В авіакатастрофі загинули всі члени екіпажу

Вертоліт летів зі столиці Каракаса в західно-центральний штат Кохедес.

У Венесуелі недалеко від Каракаса розбився військовий вертоліт, в результаті загинули всі сім осіб, які були на борту.

Про це пише Reuters

У заяві міністерства оборони сказано, що вертоліт летів зі столиці Каракаса в західно-центральний штат Кохедес.

Президент Ніколас Мадуро був в цей день в Кохедесі на військових навчаннях, які, за його словами, демонстрували військову готовність Венесуели «до загрози, що становить США».

«Я глибоко шкодую про цей інцидент і висловлюю свої найщиріші співчуття їхнім родичам і друзям», - написав Мадуро пізніше в Twitter.