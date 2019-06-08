У Верховному суді оскаржують укази Порошенка про призначення двох членів Вищої ради правосуддя



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Позов подав хмельницький ректор і кандидат на посаду члена Вищої ради правосуддя Олег Омельчук

Касаційний адміністративний суд у складі Верховного суду отримав позов від кандидата на посаду члена Вищої ради правосуддя і ректора Хмельницького університету управління та права Олега Омельчука щодо визнання протиправним та скасування двох указів президента Петра Порошенка.

Про це повідомляє «Главком» з посиланням на відомості держпорталу «Судова влада України».

Позивач вимагає скасувати укази про призначення Андрія Василенка і Михайла Ісакова членами Вищої ради правосуддя за квотою президента, датовані 13 травням.

Двоє членів ВРП Андрій Василенко і Михайло Ісаков

«Підставою для скасування указів президента від 13 травня є невиконання Петром Порошенком рішення суду», - прокоментував «Главкому» свою позицію Олег Омельчук.

Він зауважив, що Окружний адміністративний суд Києва 22 квітня 2019 року заборонив голові Конкурсної комісії з добору кандидатів для здійснення президентом призначення членів ВРП Володимиру Буткевичу чи іншій особі, яка виконує його обов'язки, подавати на розгляд президенту України список кандидатів, які рекомендуються для призначення членами Вищої ради правосуддя.

Станом на 16 травня новопризначені члени ВРП Василенко та Ісаков включені до складу Другої Дисциплінарної палати.

Довідково. Вища рада правосуддя – колегіальний, незалежний конституційний орган державної влади та суддівського врядування, який діє в Україні на постійній основі для забезпечення незалежності судової влади, її функціонування на засадах відповідальності, підзвітності перед суспільством, формування доброчесного та високопрофесійного корпусу суддів, додержання норм Конституції і законів України, а також професійної етики в діяльності суддів і прокурорів.

Складається з 21 члена, з яких 10 - обирає з’їзд суддів України з числа суддів чи суддів у відставці, 2 - призначає президент України, 2 - обирає Верховна Рада України, 2 - обирає з’їзд адвокатів України, 2 - обирає всеукраїнська конференція прокурорів, 2 - обирає з’їзд представників юридичних вищих навчальних закладів та наукових установ.