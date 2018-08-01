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    У Відні поліцейських собак вдягнули у черевички від спеки

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    <div class="post-item__photo-author">Фото: Heute</div> <div class="post-item__photo-caption">Спецвзуття для собак використовуватиметься не тільки в спеку, а й при пожежах</div> - У Відні поліцейських собак вдягнули у черевички від спеки
    Фото: Heute
    Спецвзуття для собак використовуватиметься не тільки в спеку, а й при пожежах

    У своєму Instagram поліцейські показали, як собаки охолоджуються у власних басейнах

    У Відні поліцейських собак взули у спеціальні черевички, щоб захистити лапи від опіків від розпеченого асфальту. Як повідомляє австрійська газета Heute, у спеку асфальт нагрівається до температури вище 50°C, що робить не тільки дискомфортним, але й небезпечним пересування собак під час завдань і на тренуваннях.

    Відзначається, що службові собаки, на відміну від домашніх тварин, не можуть чекати, поки спаде спека й тоді виходити на вулицю, - собакам в поліції Відня доводиться працювати протягом всього дня.

    Прес-секретар віденської поліції Мікаела Россманн розповіла, що спецвзуття для собак буде використовуватися не тільки в спеку, а й при пожежах. Крім того, лапи тварин не будуть пошкоджуватися від розбитого скла та інших гострих предметів.

    Також сказано, що собак привчають до взуття на тренуваннях.

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    instagram.com/polizei_im_bild

    Окрім взуття, поліцейські собаки мають також спеціальний контейнер, обладнаний кондиціонером, де вони можуть відпочивати в перервах на своїй роботі. У своєму Instagram поліцейські показали, як собаки охолоджуються у власних басейнах.

     

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