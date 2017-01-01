У Відні пройшли перші за півтора року переговори щодо Придністров'я
- Сьогодні, 01:47
-
Розсилка
В ОБСЄ вважають, що у переговорах між Кишиневом і Тирасполем є «значний прогрес»
У австрійському Відні відбулися перші з червня минулого року переговори щодо врегулювання придністровського конфлікту у форматі 5 + 2.
Про це повідомляється на сайті ОБСЄ.
У них взяли участь представники від Молдови, невизнаної республіки, України, Росії, ОБСЄ, Євросоюзу і США.
В ОБСЄ вважають, що у переговорах між Кишиневом і Тирасполем є «значний прогрес».
«Ми бачимо значний прогрес в переговорах вперше більш ніж за десятиліття», - сказав чинний голова ОБСЄ, глава МЗС Австрії Себастьян Курц.
Крім того, як йдеться в заяві українського спецпредставника, яке є в розпорядженні «Громадського», на переговорах 27 листопада обговорювалися соціально-економічні питання, такі як участь придністровського автотранспорту в міжнародному дорожньому русі.
Україна на переговорах наполягала на тому, що в першу чергу необхідно вирішувати питання статусу Придністров'я.
Незадовго до переговорів віце-прем'єр Молдови з реінтеграції Георге Белан і так званий глава МЗС невизнаної республіки Віталій Ігнатьєв підписали чотири угоди з ключових питань переговорів.
Цього місяця прем'єр-міністр Молдови Павло Філіп заявив, що найближчим часом буде представлена Концепція врегулювання придністровського конфлікту, яка передбачає «особливий статус» для Придністров'я.