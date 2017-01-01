У Відні пройшли перші за півтора року переговори щодо Придністров'я

В ОБСЄ вважають, що у переговорах між Кишиневом і Тирасполем є «значний прогрес»

У австрійському Відні відбулися перші з червня минулого року переговори щодо врегулювання придністровського конфлікту у форматі 5 + 2. Про це повідомляється на сайті ОБСЄ. У них взяли участь представники від Молдови, невизнаної республіки, України, Росії, ОБСЄ, Євросоюзу і США. В ОБСЄ вважають, що у переговорах між Кишиневом і



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Переговори щодо врегулювання придністровського конфлікту

В ОБСЄ вважають, що у переговорах між Кишиневом і Тирасполем є «значний прогрес»

У австрійському Відні відбулися перші з червня минулого року переговори щодо врегулювання придністровського конфлікту у форматі 5 + 2.

Про це повідомляється на сайті ОБСЄ.

У них взяли участь представники від Молдови, невизнаної республіки, України, Росії, ОБСЄ, Євросоюзу і США.

В ОБСЄ вважають, що у переговорах між Кишиневом і Тирасполем є «значний прогрес».

«Ми бачимо значний прогрес в переговорах вперше більш ніж за десятиліття», - сказав чинний голова ОБСЄ, глава МЗС Австрії Себастьян Курц.

Крім того, як йдеться в заяві українського спецпредставника, яке є в розпорядженні «Громадського», на переговорах 27 листопада обговорювалися соціально-економічні питання, такі як участь придністровського автотранспорту в міжнародному дорожньому русі.

Україна на переговорах наполягала на тому, що в першу чергу необхідно вирішувати питання статусу Придністров'я.

Незадовго до переговорів віце-прем'єр Молдови з реінтеграції Георге Белан і так званий глава МЗС невизнаної республіки Віталій Ігнатьєв підписали чотири угоди з ключових питань переговорів.

Цього місяця прем'єр-міністр Молдови Павло Філіп заявив, що найближчим часом буде представлена Концепція врегулювання придністровського конфлікту, яка передбачає «особливий статус» для Придністров'я.