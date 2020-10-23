У вільний доступ в інтернет викладено літературно-мистецьку періодику 20 століття



Розсилка ВІДПРАВИТИ

У вільний доступ в інтернет викладено літературно-мистецьку періодику 20 століття Колаж: Український культурний фонд

В інтернеті тепер можна знайти унікальні номери семи видань, які виходили в Україні минулого століття

У вільний доступ в мережу інтернет викладено номери семи оцифрованих рідкісних видань з доробку української літературно-мистецької періодики 20 століття. Видання розміщені на сайті Бібліотеки українського мистецтва. Про це повідомляє сайт культурно-видавничого медіапроєкту «Читомо».

Літературно-мистецькі журнали, які тепер доступні онлайн:

«Образотворче мистецтво»: 53 числа

«Авангард»: 4 числа

«Арка»: 9 чисел та бібліографічний покажчик змісту

«Художники України»: 28 чисел

«Світло й тінь»: 8 номерів

«Терем»: 10 номерів

«Світо-вид»: 17 номерів

«ВАПЛІТЕ»: зошит перший

Оцифрування і викладання журналів в мережу інтернет відбулося в рамках проєкту «Екземпляри XX. Літературно-мистецька періодика XX століття», спрямованого на вивчення знакових періодичних видань про літературу і мистецтво 20 століття, які виходили на території України або створювались українцями діаспори.

«На сайті «Читомо» підготовлені 12 науково-популярних досліджень про знакові українські часописи, які були експериментальними, інноваційними у свій час, фіксували культурний ландшафт, спричиняли дискусії. Літературно-художні видання розглядаються як синергетичне явище на межі різних видів мистецтв, як приклади об’єднання митців, літераторів, художників для спільного творення культурного продукту», ідеться у повідомленні.