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    У вільний доступ в інтернет викладено літературно-мистецьку періодику 20 століття

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    У вільний доступ в інтернет викладено літературно-мистецьку періодику 20 століття - У вільний доступ в інтернет викладено літературно-мистецьку періодику 20 століття
    У вільний доступ в інтернет викладено літературно-мистецьку періодику 20 століття
    Колаж: Український культурний фонд

    В інтернеті тепер можна знайти унікальні номери семи видань, які виходили в Україні минулого століття

    У вільний доступ в мережу інтернет викладено номери семи оцифрованих рідкісних видань з доробку української літературно-мистецької періодики 20 століття. Видання розміщені на сайті Бібліотеки українського мистецтва. Про це повідомляє сайт культурно-видавничого медіапроєкту  «Читомо».

    Літературно-мистецькі журнали, які тепер доступні онлайн:

    • «Образотворче мистецтво»: 53 числа
    • «Авангард»: 4 числа
    • «Арка»: 9 чисел та бібліографічний покажчик змісту
    • «Художники України»: 28 чисел
    • «Світло й тінь»: 8 номерів
    • «Терем»: 10 номерів
    • «Світо-вид»: 17 номерів
    • «ВАПЛІТЕ»: зошит перший

    Оцифрування і викладання журналів в мережу інтернет відбулося в рамках проєкту «Екземпляри XX. Літературно-мистецька періодика XX століття», спрямованого на вивчення знакових періодичних видань про літературу і мистецтво 20 століття, які виходили на території України або створювались українцями діаспори.

    «На сайті «Читомо» підготовлені 12 науково-популярних досліджень про знакові українські часописи, які були експериментальними, інноваційними у свій час, фіксували культурний ландшафт, спричиняли дискусії. Літературно-художні видання розглядаються як синергетичне явище на межі різних видів мистецтв, як приклади об’єднання митців, літераторів, художників для спільного творення культурного продукту», ідеться у повідомленні.

    інтернет мистецтво час
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