У вільний доступ в інтернет викладено літературно-мистецьку періодику 20 століття
В інтернеті тепер можна знайти унікальні номери семи видань, які виходили в Україні минулого століття
У вільний доступ в мережу інтернет викладено номери семи оцифрованих рідкісних видань з доробку української літературно-мистецької періодики 20 століття. Видання розміщені на сайті Бібліотеки українського мистецтва. Про це повідомляє сайт культурно-видавничого медіапроєкту «Читомо».
Літературно-мистецькі журнали, які тепер доступні онлайн:
- «Образотворче мистецтво»: 53 числа
- «Авангард»: 4 числа
- «Арка»: 9 чисел та бібліографічний покажчик змісту
- «Художники України»: 28 чисел
- «Світло й тінь»: 8 номерів
- «Терем»: 10 номерів
- «Світо-вид»: 17 номерів
- «ВАПЛІТЕ»: зошит перший
Оцифрування і викладання журналів в мережу інтернет відбулося в рамках проєкту «Екземпляри XX. Літературно-мистецька періодика XX століття», спрямованого на вивчення знакових періодичних видань про літературу і мистецтво 20 століття, які виходили на території України або створювались українцями діаспори.
«На сайті «Читомо» підготовлені 12 науково-популярних досліджень про знакові українські часописи, які були експериментальними, інноваційними у свій час, фіксували культурний ландшафт, спричиняли дискусії. Літературно-художні видання розглядаються як синергетичне явище на межі різних видів мистецтв, як приклади об’єднання митців, літераторів, художників для спільного творення культурного продукту», ідеться у повідомленні.