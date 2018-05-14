Творці «Гри престолів» знімають у Литві міні-серіал «Чорнобиль»

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Чорнобиль

Над фільмом копродукції HBO та Sky працює понад 500 литовських компаній

У вільнюському районі Фабіенішкес почали зйому мінісеріалу про чорнобильську катастрафу.

Фільм зосереджується на подіях, що відбулися після вибуху реактора в 1986 році. Головні герої спробують пояснити, чому трапилася катастрофа.

Також у стрічці покажуть евакуацію мешканців та хід рятувальної операції.

Міні-серіал «Чорнобиль» випускається американською телевізійною станцією HBO разом із британським телебаченням Sky.

Головні роли виконають актори та акторки Стеллан Скашгорд («Німфоманка», «Тор») і Емілі Вотсон («Анна Кареніна», «Еверест»). Скаршгорду дісталася роль Бориса Щербини – заступника Голови Ради міністрів СРСР, який очолював урядову комісію з питань Чорнобиля у перші години після аварії. Вотсон гратиме радянську вчену, якій необхідно назвати причину катастрофи на АЕС.

Також одну з головних ролей у серіалі зіграє британський актор Джаред Гарріс («Шерлок Холмс: Гра тіней», «Загадкова історія Бенджаміна Баттона»). У фільмі він зіграє радянського вченого Валерія Легасова, який за сюжетом вестиме розслідування катастрофи. Виконавчим продюсером серіалу буде Керолін Штраусс («Гра престолів»), а режисером – Йоган Ранк («Пуститися берега» («Breaking Bad»)).

Дата прем’єри «Чорнобиля» поки невідома. Над стрічкою працює понад п’ятсот литовських компаній.

Нагадаємо, українське телебачення у 2013 році презентувало чотирисерійний серіал про Чорнобиль «Метелики». Події мелодраматичної стрічки відбувалися під час вибуху на ЧАЕС.