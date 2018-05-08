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    У Вірменії сьогодні голосуватимуть за прем'єрство Пашиняна

    Якщо парламенту Вірменії і цього разу не вдасться затвердити прем’єр-міністра, то головний законодавчий орган країни буде розпущений
    У Національних зборах, парламенті Вірменії, 8 травня відбудеться голосування за кандидатуру Нікола Пашиняна на посаду прем’єр-міністра. Про це повідомляє Радіо Свобода.  «8 травня відбудеться голосування за кандидатуру опозиційного лідера Нікола Пашиняна на посаду прем'єр-міністра», - зазначається у повідомленні
    • Сьогодні, 09:03
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    Нікол Пашинян 

    Якщо парламенту Вірменії і цього разу не вдасться затвердити прем’єр-міністра, то головний законодавчий орган країни буде розпущений

    У Національних зборах, парламенті Вірменії, 8 травня відбудеться голосування за кандидатуру Нікола Пашиняна на посаду прем’єр-міністра.

    Про це повідомляє Радіо Свобода. 

    «8 травня відбудеться голосування за кандидатуру опозиційного лідера Нікола Пашиняна на посаду прем'єр-міністра», - зазначається у повідомленні

    1 травня Республіканська партія Вірменії, яка має більшість у парламенті, заблокувала обрання Пашиняна. Це спричинило нові протести у Вірменії, після яких владна партія погодилася посприяти обранню Пашиняна главою уряду.

    Пашинян має здобути голоси щонайменше 53 депутатів із 105. Під час голосування 1 травня за його кандидатуру проголосували 45 депутатів, а 56, які представляють фракцію Республіканської партії, виступили проти.

    Перед сьогоднішнім голосуванням у владній партії заявили, що «8 травня у Вірменії буде прем'єр-міністр».

    Керівник парламентської фракції «Елк» Нікол Пашинян є єдиним кандидатом на посаду прем’єра.

    Якщо парламенту Вірменії і цього разу не вдасться затвердити прем’єр-міністра, то головний законодавчий орган країни буде розпущений і будуть призначені дострокові парламентські вибори. За такого сценарію Республіканська партія збереже контроль над виконавчою владою щонайменше на час виборів. На думку опозиції, це є неприйнятним, оскільки означатиме можливість для владної партії використовувати наявний адміністративний ресурс.

    Десятки тисяч громадян 8 травня знову планують зібратися на площі Республіки в центрі Єревана, куди їх напередодні запросив сам Нікол Пашинян для святкування «епохальної перемоги».

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