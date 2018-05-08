У Вірменії сьогодні голосуватимуть за прем'єрство Пашиняна

Якщо парламенту Вірменії і цього разу не вдасться затвердити прем’єр-міністра, то головний законодавчий орган країни буде розпущений

У Національних зборах, парламенті Вірменії, 8 травня відбудеться голосування за кандидатуру Нікола Пашиняна на посаду прем’єр-міністра. Про це повідомляє Радіо Свобода. «8 травня відбудеться голосування за кандидатуру опозиційного лідера Нікола Пашиняна на посаду прем'єр-міністра», - зазначається у повідомленні



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Нікол Пашинян

Якщо парламенту Вірменії і цього разу не вдасться затвердити прем’єр-міністра, то головний законодавчий орган країни буде розпущений

У Національних зборах, парламенті Вірменії, 8 травня відбудеться голосування за кандидатуру Нікола Пашиняна на посаду прем’єр-міністра.

Про це повідомляє Радіо Свобода.

«8 травня відбудеться голосування за кандидатуру опозиційного лідера Нікола Пашиняна на посаду прем'єр-міністра», - зазначається у повідомленні

1 травня Республіканська партія Вірменії, яка має більшість у парламенті, заблокувала обрання Пашиняна. Це спричинило нові протести у Вірменії, після яких владна партія погодилася посприяти обранню Пашиняна главою уряду.

Пашинян має здобути голоси щонайменше 53 депутатів із 105. Під час голосування 1 травня за його кандидатуру проголосували 45 депутатів, а 56, які представляють фракцію Республіканської партії, виступили проти.

Перед сьогоднішнім голосуванням у владній партії заявили, що «8 травня у Вірменії буде прем'єр-міністр».

Керівник парламентської фракції «Елк» Нікол Пашинян є єдиним кандидатом на посаду прем’єра.

Якщо парламенту Вірменії і цього разу не вдасться затвердити прем’єр-міністра, то головний законодавчий орган країни буде розпущений і будуть призначені дострокові парламентські вибори. За такого сценарію Республіканська партія збереже контроль над виконавчою владою щонайменше на час виборів. На думку опозиції, це є неприйнятним, оскільки означатиме можливість для владної партії використовувати наявний адміністративний ресурс.

Десятки тисяч громадян 8 травня знову планують зібратися на площі Республіки в центрі Єревана, куди їх напередодні запросив сам Нікол Пашинян для святкування «епохальної перемоги».