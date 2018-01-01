У вівторок в Україні посиляться морози

У центрі, на сході і півдні України очікується місцями сніг

У вівторок, 23 січня, в Києві мінлива хмарність, без опадів, на дорогах ожеледиця, вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі -12...-14 градусів, вдень -5...-7 градусів. Про це повідомляє Гідрометеорологічний центр. На заході України мінлива хмарність, без опадів, на дорогах ожеледиця, вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура



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У центрі, на сході і півдні України очікується місцями сніг

У вівторок, 23 січня, в Києві мінлива хмарність, без опадів, на дорогах ожеледиця, вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі -12...-14 градусів, вдень -5...-7 градусів. Про це повідомляє Гідрометеорологічний центр.

На заході України мінлива хмарність, без опадів, на дорогах ожеледиця, вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі -7...-13 градусів, вдень -1...-9 градусів. У Карпатах без опадів, температура вночі -8...-13 градусів, удень -3...-8 градусів.

На півночі України мінлива хмарність, без опадів, на дорогах ожеледиця, вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі -10...-16 градусів, вдень -3...-9 градусів.

У центрі України хмарно, місцями сніг, на дорогах ожеледиця, місцями заметіль, вітер північно-східний, 7-12 м/с, місцями пориви 15-20 м/с. Температура повітря вночі -8...-13 градусів, у Дніпропетровській області -5...-10 градусів, вдень -2...-8 градусів.

На сході України хмарно, сніг, місцями сильний, місцями ожеледь, на дорогах ожеледиця, місцями налипання мокрого снігу, місцями заметіль, вітер північно-східний, 7-12 м/с, місцями пориви 15-20 м/с. Температура повітря вночі -3...-9 градусів, вдень -2...-9 градусів.

На півдні України хмарно, місцями сніг, місцями ожеледь, на дорогах ожеледиця, місцями налипання мокрого снігу, місцями заметіль, вітер північно-східний, 7-12 м/с, місцями пориви 15-20 м/с. Температура повітря вночі -6...-11 градусів, у Запорізькій та Миколаївській областях -1...-7 градусів, вдень -3...-8 градусів.

У Криму хмарно, вночі сніг, мокрий сніг, вдень невеликий сніг, на дорогах ожеледиця, вітер північний, 7-12 м/с, місцями пориви 15-20 м/с. Температура повітря вночі та вдень 0...-5 градусів.

Раніше рятувальники попередили про «суттєве ускладнення погодних умов» в Миколаївській, Херсонській, Запорізькій, Дніпропетровській, Харківській, Донецькій, Луганській областях.