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    Рятувальники попереджають про ускладнення погодних умов у семи областях

    У Карпатах залишається значна небезпека сходження снігових лавин
    У найближчі три дні у семи південно-східних областях України погода суттєво погіршиться через хуртовини і сніг. Про це попереджає Державна служба з надзвичайних ситуацій. «21-23 січня у Миколаївській, Херсонській, Запорізькій, Дніпропетровській, Харківській, Донецькій, Луганській областях очікується суттєве ускладнення погодних умов»,
    • Сьогодні, 07:43
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    <span>У семи областях України очікується погіршення погодних умов</span>
    У семи областях України очікується погіршення погодних умов

    У Карпатах залишається значна небезпека сходження снігових лавин

    У найближчі три дні у семи південно-східних областях України погода суттєво погіршиться через хуртовини і сніг.

    Про це попереджає Державна служба з надзвичайних ситуацій.

    «21-23 січня у Миколаївській, Херсонській, Запорізькій, Дніпропетровській, Харківській, Донецькій, Луганській областях очікується суттєве ускладнення погодних умов», - йдеться у повідомленні.

    Як зазначається, у цих областях особливо небезпечною може бути ожеледиця, а також наліпання мокрого снігу на дротах і деревах.

    Швидкість вітру може сягати 25 метрів на секунду, а снігу випаде на 20-30 см.

    Крім того, у Карпатах - Львівська, Івано-Франківська та Закарпатська області - 21-23 січня залишається значна небезпека сходження снігових лавин.

    Раніше повідомлялося, що в Україні 22 січня вночі у західній та південній частині, а вдень по всій Україні, крім півночі Лівобережжя, очікуються опади у вигляді мокрого снігу, ожеледь на дорогах.

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