Рятувальники попереджають про ускладнення погодних умов у семи областях
- Сьогодні, 07:43
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У Карпатах залишається значна небезпека сходження снігових лавин
У найближчі три дні у семи південно-східних областях України погода суттєво погіршиться через хуртовини і сніг.
Про це попереджає Державна служба з надзвичайних ситуацій.
«21-23 січня у Миколаївській, Херсонській, Запорізькій, Дніпропетровській, Харківській, Донецькій, Луганській областях очікується суттєве ускладнення погодних умов», - йдеться у повідомленні.
Як зазначається, у цих областях особливо небезпечною може бути ожеледиця, а також наліпання мокрого снігу на дротах і деревах.
Швидкість вітру може сягати 25 метрів на секунду, а снігу випаде на 20-30 см.
Крім того, у Карпатах - Львівська, Івано-Франківська та Закарпатська області - 21-23 січня залишається значна небезпека сходження снігових лавин.
Раніше повідомлялося, що в Україні 22 січня вночі у західній та південній частині, а вдень по всій Україні, крім півночі Лівобережжя, очікуються опади у вигляді мокрого снігу, ожеледь на дорогах.