Рятувальники попереджають про ускладнення погодних умов у семи областях

У Карпатах залишається значна небезпека сходження снігових лавин

У найближчі три дні у семи південно-східних областях України погода суттєво погіршиться через хуртовини і сніг. Про це попереджає Державна служба з надзвичайних ситуацій. «21-23 січня у Миколаївській, Херсонській, Запорізькій, Дніпропетровській, Харківській, Донецькій, Луганській областях очікується суттєве ускладнення погодних умов»,



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У семи областях України очікується погіршення погодних умов

У Карпатах залишається значна небезпека сходження снігових лавин

У найближчі три дні у семи південно-східних областях України погода суттєво погіршиться через хуртовини і сніг.

Про це попереджає Державна служба з надзвичайних ситуацій.

«21-23 січня у Миколаївській, Херсонській, Запорізькій, Дніпропетровській, Харківській, Донецькій, Луганській областях очікується суттєве ускладнення погодних умов», - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, у цих областях особливо небезпечною може бути ожеледиця, а також наліпання мокрого снігу на дротах і деревах.

Швидкість вітру може сягати 25 метрів на секунду, а снігу випаде на 20-30 см.

Крім того, у Карпатах - Львівська, Івано-Франківська та Закарпатська області - 21-23 січня залишається значна небезпека сходження снігових лавин.

Раніше повідомлялося, що в Україні 22 січня вночі у західній та південній частині, а вдень по всій Україні, крім півночі Лівобережжя, очікуються опади у вигляді мокрого снігу, ожеледь на дорогах.