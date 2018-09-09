У Вроцлаві відбувся малолюдний антиукраїнський мітинг



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Фото: Страна На антиукраїнський мітинг прийшло близько десятка людей

Мер Вроцлава заявив, що не підтримує мітингу проти українців і вважає його організаторів провокаторами

У суботу, 8 вересня, у польському Вроцлаві відбувся антиукраїнський мітинг. Його організатори заявляли, що через українців у Польщі піднімають вартість оренди і купівлі житла. А також що мітинг спрямований не проти самих людей, а проти нечемної антипольської міграційної політики, пише сайт «Страна.ua».

Як повідомляється, на мітинг у районі центральної площі прийшли не більше 10 осіб. Виступаючи, вони заявили про «дискримінацію, оскільки українці заробляють більше і всюди чути не польську, а українську мову».

На мітингу роздавали листівки, у яких відзначали, що у Вроцлаві за кількості населення трохи більше 600 тисяч осіб проживає близько 60 тисяч українців (близько 10% міста). Там було написано, що через наплив українців зростають ціни на оренду житла, а поляки втрачають робочі місця. Організатори мітингу закликали сказати «ні» економічній міграції та бойкотувати фірми, які беруть на роботу українців.

При цьому поряд зібрався мітинг проти мітингу, на який прийшли близько 25 осіб. Люди тримали в руках плакати з написами, що націоналізм - це не патріотизм, а також задавалися питанням, чи погіршують поляки, які працюють за кордоном, стан справ у Німеччині і Франції. Обійшлося без сутичок.

Варто зазначити, що за декілька годин до початку заходу мер Вроцлава у Facebook написав, що не підтримує мітингу проти українців і вважає його організаторів провокаторами.

Нагадаємо, у Польщі у ніч на суботу, 8 вересня спалили авто діяча лемківської української громади в Адама Вевюрки.