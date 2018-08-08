У Якутії п'яний і оголений чиновник побився з пілотами Мі-8



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Чиновник пригрозив звільнити пілотів і побився з ними після того, як вони відмовилися з ним випити

Заступник директора ГУП ЖКГ республіки Якутія Юрій Садовніков побився з пілотами вертольота Мі-8 в готелі. Причиною конфлікту стала їхня відмова випити з ним.

Як повідомляє НТВ, Садовніков у стані алкогольного сп'яніння в одних трусах пішов у сусідній номер в одному з готелів Якутська. Там перебували члени екіпажу вертольота Мі-8 «Полярних авіаліній».

Садовніков запропонував пілотам стати його товаришами по чарці, ті відмовилися. Тоді чиновник почав бійку, погрожував звільнити пілотів. Вони викликали поліцію.

За даними НТВ, Садовніков повинен був брати участь у виборах в регіональне заксобраніе від «Єдиної Росії», не будучи її членом. Після інциденту його з партійних списків виключили за «дії, що дискредитують партію і завдають шкоди її політичним інтересам».