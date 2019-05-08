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    У Японії автомобіль в'їхав у натовп дітей: 13 постраждалих

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    У Японії автомобіль в'їхав у натовп дітей: 13 постраждалих

    Постраждали діти у віці двох і трьох років

    В японському місті Оцу автомобіль врізався в натовп вихованців дитячого садка, в результаті чого 13 дітей було госпіталізовано.

    Про це повідомляє видання NHK.

    Постраждали діти у віці двох і трьох років. Четверо з госпіталізованих дітей перебувають без свідомості.

    В даний час поліція з'ясовує обставини події.

    Відомо, що на перехресті зіткнулися два автомобіля.

    Одне з авто, продовживши рух за інерцією, врізалося в групу дітей, яка перебувала на прогулянці разом з вихователями.

    У момент інциденту вони чекали зеленого світла світлофора, щоб перейти через шосе.

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