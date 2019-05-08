У Японії автомобіль в'їхав у натовп дітей: 13 постраждалих



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Постраждали діти у віці двох і трьох років

В японському місті Оцу автомобіль врізався в натовп вихованців дитячого садка, в результаті чого 13 дітей було госпіталізовано.

Про це повідомляє видання NHK.

Постраждали діти у віці двох і трьох років. Четверо з госпіталізованих дітей перебувають без свідомості.

В даний час поліція з'ясовує обставини події.

Відомо, що на перехресті зіткнулися два автомобіля.

Одне з авто, продовживши рух за інерцією, врізалося в групу дітей, яка перебувала на прогулянці разом з вихователями.

У момент інциденту вони чекали зеленого світла світлофора, щоб перейти через шосе.