У Японії автомобіль в'їхав у натовп дітей: 13 постраждалих
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Постраждали діти у віці двох і трьох років
В японському місті Оцу автомобіль врізався в натовп вихованців дитячого садка, в результаті чого 13 дітей було госпіталізовано.
Про це повідомляє видання NHK.
Постраждали діти у віці двох і трьох років. Четверо з госпіталізованих дітей перебувають без свідомості.
В даний час поліція з'ясовує обставини події.
Відомо, що на перехресті зіткнулися два автомобіля.
Одне з авто, продовживши рух за інерцією, врізалося в групу дітей, яка перебувала на прогулянці разом з вихователями.
У момент інциденту вони чекали зеленого світла світлофора, щоб перейти через шосе.