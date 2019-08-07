У Японії почалося виверження вулкана Асама



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Виверження вулкана Асама почалося в Японії

Метеорологічне агентство присвоїло виверженню третій рівень небезпеки

Вулкан Асама, розташований в центральній частині острова Хонсю в Японії, 7 серпня почав вивергатися. Про це повідомило Національне метеорологічне управління країни.

Метеорологічне агентство присвоїло виверженню третій рівень небезпеки, яким застерігається, що вулкан може вплинути на розташовані поряд з ним населені пункти.

Також повідомляється, що в радіусі 4 км від вулкана є ймовірність каменепаду з його жерла.

При канцелярії прем'єр-міністра Японії Сіндзо Абе у зв'язку з виверженням вулкана був створений кризовий штаб, який займається збором оперативної інформації та інформуванням населення.

Повідомляється, що інформації про руйнування або постраждалих унаслідок виверження вулкана Асама на цей момент не надходило. Ніяких звернень у рятувальні служби префектур Наґано і Ґумма, на території яких знаходиться вулкан, також не було.

Діючий вулкан Асама висотою 2568 м востаннє вивергався у 2009 році.