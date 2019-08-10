  1. Головна
  2. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    У Запоріжжі на газовій автозаправці сталася пожежа, згоріло авто

    • Розсилка
    У Запоріжжі на газовій автозаправці сталася пожежа, згоріло авто
    Ілюстративне фото

    Внаслідок пожежі знищено автомобіль та пошкоджено дві автозаправні колонки

    Вранці 10 серпня у Запоріжжі на території газової автозаправки загорівся автомобіль, в результаті чого постраждала одна людина.

    Про це у суботу повідомляє пресслужба ДСНС України.

    Інцидент стався о 5:25 хв. по вул. Донецьке шосе, 2а.

    «Під час заправки стався хлопок газового балону автомобіля з подальшим загоранням автомобіля», - говориться у повідомленні.

    О 5:42 підрозділами ДСНС пожежу було ліквідовано. Внаслідок пожежі знищено автомобіль та пошкоджено дві автозаправні колонки.

    Нагадаємо, 1 серпня у с. Крюківщина Києво-Святошинського району сталася пожежа на автозаправці. Потерпілий отримав 90 відсотків опіків тіла. Чоловіка у тяжкому стані було доставлено до лікарні.

    Вогнем знищено дві заправні колонки (бензин та скраплений газ), ємність з дизпаливом, будівлю охорони, пошкоджено автомобіль Audi.

    Читайте також
    Запоріжжя пожежа ДСНС АЗС автомобіль
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ