У Запоріжжі на газовій автозаправці сталася пожежа, згоріло авто



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Ілюстративне фото

Внаслідок пожежі знищено автомобіль та пошкоджено дві автозаправні колонки

Вранці 10 серпня у Запоріжжі на території газової автозаправки загорівся автомобіль, в результаті чого постраждала одна людина.

Про це у суботу повідомляє пресслужба ДСНС України.

Інцидент стався о 5:25 хв. по вул. Донецьке шосе, 2а.

«Під час заправки стався хлопок газового балону автомобіля з подальшим загоранням автомобіля», - говориться у повідомленні.

О 5:42 підрозділами ДСНС пожежу було ліквідовано. Внаслідок пожежі знищено автомобіль та пошкоджено дві автозаправні колонки.

Нагадаємо, 1 серпня у с. Крюківщина Києво-Святошинського району сталася пожежа на автозаправці. Потерпілий отримав 90 відсотків опіків тіла. Чоловіка у тяжкому стані було доставлено до лікарні.

Вогнем знищено дві заправні колонки (бензин та скраплений газ), ємність з дизпаливом, будівлю охорони, пошкоджено автомобіль Audi.