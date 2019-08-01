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    Масштабна пожежа на АЗС: працівник заправки отримав 90% опіків тіла

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    Пожежа на АЗС у Києво-Святошинському районі сталася на світанку 1 серпня - Масштабна пожежа на АЗС: працівник заправки отримав 90% опіків тіла
    Пожежа на АЗС у Києво-Святошинському районі сталася на світанку 1 серпня
    Фото: ДСНС

    Поліція встановлює причини пожежі на АЗС під Києвом

    На місці великої пожежі на АЗС біля с. Тарасівка у Києво-Святошинському районі працює слідчо-оперативна група поліції. Правоохоронці встановлюють причини загорання. Про це повідомляє пресслужба Головного управління Нацполіції в Київській області.

    Як відомо, пожежа спалахнула на одній з газових заправок.

    В наслідок цього, потерпілий, попередньо, працівник заправки отримав 90 відсотків опіків тіла. Чоловіка у тяжкому стані було доставлено до лікарні.

    Наразі пожежу ліквідовано.

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    Масштабна пожежа на АЗС: працівник заправки отримав 90% опіків тіла
    Масштабна пожежа на АЗС: працівник заправки отримав 90% опіків тіла
    Масштабна пожежа на АЗС: працівник заправки отримав 90% опіків тіла
    Масштабна пожежа на АЗС: працівник заправки отримав 90% опіків тіла

    Раніше повідомлялося, що пожежа виникла на АЗС на виїзді з с. Крюківщина в с. Тарасівка.

    За даними рятувальників, вогнем знищено 2 заправні колонки (бензин та скраплений газ), пластикову ємність з дизпаливом (об’ємом 10 куб. м), будівлю охорони (площею 6 куб. м), пошкоджено легковий автомобіль Audi А6. Було врятовано дві наземні ємності об’ємом по 20 куб. м (бензин та скраплений газ).

    До гасіння від ДСНС залучалось 30 чоловік особового складу та 5 одиниць техніки.

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