У Запоріжжі поліцейське авто потрапило у подвійну ДТП



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Внаслідок ДТП пасажир автомобіля Toyota Prius отримав тілесні ушкодження

У Запоріжжі поліцейський автомобіль Toyota Prius зіткнувся з двома автівками.

Про це повідомили у прес-службі патрульної поліції.

«Внаслідок ДТП пасажир автомобіля Toyota Prius отримав тілесні ушкодження. Обидва автомобілі отримали механічні ушкодження», - зазначили правоохоронці.

За словами патрульних, екіпаж отримав виклик про те, що водій маршрутного таксі №63 рухається по вул. Європейській, створюючи аварійні ситуації і поводить себе неадекватно.

Вже за 10 хвилин патрульні намагались наздогнати маршрутку. Рухаючись з увімкнутими проблисковим маячками та звуковим сигналом автопатруль виїхав на перехрестя вул. Космічної – вул. Тополіна на червоний сигнал світлофора, де скоїв зіткнення з автомобілем ВАЗ 21150, який рухався на дозволяючий сигнал світлофора.

Після цього некерований патрульний автомобіль виїхав на смугу зустрічного руху, де зіткнувся з Renault Duster.

За даним фактом проводиться перевірка

Джерело: Укрінформ