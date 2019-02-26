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    У Запоріжжі поліцейське авто потрапило у подвійну ДТП

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    У Запоріжжі поліцейське авто потрапило у подвійну ДТП

    Внаслідок ДТП пасажир автомобіля Toyota Prius отримав тілесні ушкодження

    У Запоріжжі поліцейський автомобіль Toyota Prius зіткнувся з двома автівками.

    Про це повідомили у прес-службі патрульної поліції.

    «Внаслідок ДТП пасажир автомобіля Toyota Prius отримав тілесні ушкодження. Обидва автомобілі отримали механічні ушкодження», - зазначили правоохоронці.

    За словами патрульних, екіпаж отримав виклик про те, що водій маршрутного таксі №63 рухається по вул. Європейській, створюючи аварійні ситуації і поводить себе неадекватно.

    Вже за 10 хвилин патрульні намагались наздогнати маршрутку. Рухаючись з увімкнутими проблисковим маячками та звуковим сигналом автопатруль виїхав на перехрестя вул. Космічної – вул. Тополіна на червоний сигнал світлофора, де скоїв зіткнення з автомобілем ВАЗ 21150, який рухався на дозволяючий сигнал світлофора.

    Після цього некерований патрульний автомобіль виїхав на смугу зустрічного руху, де зіткнувся з Renault Duster.

    За даним фактом проводиться перевірка

    Джерело: Укрінформ

    Національна поліція України Запоріжжя таксі ДТП водій автомобіль
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