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    У Запоріжжі відбулися вражаючі змагання гвинтокрилів: відео

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    У Запоріжжі відбулися вражаючі змагання гвинтокрилів: відео

    У змаганнях взяли участь 8 команд із Запоріжжя, Харкова, Вінниці та Білорусі

    Упродовж двох днів, 18-19 серпня, на аеродромі в Широкому під Запоріжжям пройшов фестиваль «Музика та небо», в рамках якого відбувався чемпіонат України з вертолітного спорту.

    Про це повідомляє «Радіо Свобода».

    У змаганнях взяли участь 8 команд із Запоріжжя, Харкова, Вінниці та Білорусі.

    Учасники змагань виконували різноманітні вправи: транспортування вантажів, польоти на точність та слалом.

    Виконуючи останню вправу, кожен з екіпажів мав набрати відро з водою та провезти його, тримаючи на тросах, через спеціальні «ворота».

    Чемпіонат з вертолітного спорту відбувається щорічно: минулоріч до старту змагань презентували гелікоптер українського виробництва під назвою «Надія».

    Запоріжжя чемпіонат України вертоліт фестиваль
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