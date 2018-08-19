У Запоріжжі відбулися вражаючі змагання гвинтокрилів: відео
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У змаганнях взяли участь 8 команд із Запоріжжя, Харкова, Вінниці та Білорусі
Упродовж двох днів, 18-19 серпня, на аеродромі в Широкому під Запоріжжям пройшов фестиваль «Музика та небо», в рамках якого відбувався чемпіонат України з вертолітного спорту.
Про це повідомляє «Радіо Свобода».
У змаганнях взяли участь 8 команд із Запоріжжя, Харкова, Вінниці та Білорусі.
Учасники змагань виконували різноманітні вправи: транспортування вантажів, польоти на точність та слалом.
Виконуючи останню вправу, кожен з екіпажів мав набрати відро з водою та провезти його, тримаючи на тросах, через спеціальні «ворота».
В Запоріжжі провели чемпіонат з вертолітного спортуhttps://t.co/Ne1nkGbCCc pic.twitter.com/pV3grTSh9C— Радіо Свобода (@radiosvoboda) 19 серпня 2018 р.
Чемпіонат з вертолітного спорту відбувається щорічно: минулоріч до старту змагань презентували гелікоптер українського виробництва під назвою «Надія».