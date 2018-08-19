У Запоріжжі відбулися вражаючі змагання гвинтокрилів: відео



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У змаганнях взяли участь 8 команд із Запоріжжя, Харкова, Вінниці та Білорусі

Упродовж двох днів, 18-19 серпня, на аеродромі в Широкому під Запоріжжям пройшов фестиваль «Музика та небо», в рамках якого відбувався чемпіонат України з вертолітного спорту.

Про це повідомляє «Радіо Свобода».

У змаганнях взяли участь 8 команд із Запоріжжя, Харкова, Вінниці та Білорусі.

Учасники змагань виконували різноманітні вправи: транспортування вантажів, польоти на точність та слалом.

Виконуючи останню вправу, кожен з екіпажів мав набрати відро з водою та провезти його, тримаючи на тросах, через спеціальні «ворота».

Чемпіонат з вертолітного спорту відбувається щорічно: минулоріч до старту змагань презентували гелікоптер українського виробництва під назвою «Надія».