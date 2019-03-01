У Запоріжжі затримали посадовця, який близько року переховувався



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Загальна сума збитків, спричинена комунальним підприємствам внаслідок необґрунтованих витрат, склала майже 9 мільйонів гривень

Встановлено, що посадовець вступив у змову з головою наглядової ради приватного акціонерного товариства та генеральним директором товариства з обмеженою відповідальністю

Запорізькі поліцейські затримали посадовця, який близько року переховувався від правоохоронців. Чиновник у змові з керівниками товариств, зловживаючи службовим становищем, спричинив збитки комунальним підприємствам на суму майже 9 мільйонів гривень.

Про це повідомляє Відділ комунікації поліції Запорізької області.

«1 березня працівники Управління захисту економіки в Запорізькій області затримали підозрюваного у вчиненні злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України (Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем)», - говориться у повідомленні.

Зазначається, що під час досудового розслідування встановлено, що посадовець вступив у змову з головою наглядової ради приватного акціонерного товариства та генеральним директором товариства з обмеженою відповідальністю, зловживаючи службовим становищем, у період з 1998 до 2015 року вони штучно створили умови, за якими комунальні підприємства сплачували на користь товариств необґрунтовано завищену вартість з надання послуг з приймання, нарахування та обліку сплачених житлово-комунальних платежів населенням міста Запоріжжя та області.

«У результаті їхніх дій загальна сума збитків, спричинена комунальним підприємствам внаслідок необґрунтованих витрат, склала майже 9 мільйонів гривень», - заявили в Нацполіції.

Посадовцю було повідомлено про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191 КК України. 21 березня 2018 року постановою слідчим прокуратури Запорізької області його оголосили у розшук.

На даний час підозрюваний затриманий. Слідчим управлінням ГУНП в Запорізькій області продовжується розслідування кримінального провадження.

Раніше повідомлялося, що слідчі завершили досудове розслідування за фактом привласнення 8 млн грн працівниками «Київавтодору».