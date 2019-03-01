  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Поліція: посадовці «Київавтодору» привласнили 8 млн грн

    • Розсилка
    <p>Гроші виділялись на капітальний ремонт столичних доріг</p> - Поліція: посадовці «Київавтодору» привласнили 8 млн грн

    Гроші виділялись на капітальний ремонт столичних доріг

    Силовики провели обшуки за місцем мешкання фігурантів, а також у комунальній корпорації та її структурних підрозділах

    Слідчі завершили досудове розслідування за фактом привласнення 8 млн грн працівниками «Київавтодору».

    Про це повідомляє прес-служба поліції Києва у Facebook.

    Зазначається, що у столиці за привласнення 8 млн грн судитимуть організовану злочинну групу, до складу якої входять посадовці «Київавтодору».

    Правоохоронці довели, що у 2017 році заступник генерального директора «Київавтодору» спільно з двома підлеглими за попередньою змовою із керівником комерційної підрядної структури привласнили гроші, які виділялись на капітальний ремонт столичних доріг.

    «Користуючись службовим становищем, зловмисники перерахували понад 8 мільйонів гривень на рахунки фіктивних підприємств за нібито виконання ремонтних робіт», - інформують у прес-службі. 

    Слідчі провели обшуки за місцем мешкання фігурантів, а також у комунальній корпорації та її структурних підрозділах. У результаті процесуальних дій правоохоронці вилучили документацію, яка підтверджує причетність посадовців до злочинної схеми. Правопорушникам оголошено про підозру, на їхнє майно накладено арешт. 

    До слова, у Кельменецькому районі Чернівецької області начальниця сільського відділення «Укрпошти» вкрала марок та конвертів на суму понад 100 тис. грн.

    Читайте також
    Національна поліція України Київ кримінал дороги корупція в Україні гроші арешт ремонт розслідування Київавтодор
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ