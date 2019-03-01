Поліція: посадовці «Київавтодору» привласнили 8 млн грн



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Гроші виділялись на капітальний ремонт столичних доріг

Силовики провели обшуки за місцем мешкання фігурантів, а також у комунальній корпорації та її структурних підрозділах

Слідчі завершили досудове розслідування за фактом привласнення 8 млн грн працівниками «Київавтодору».

Про це повідомляє прес-служба поліції Києва у Facebook.

Зазначається, що у столиці за привласнення 8 млн грн судитимуть організовану злочинну групу, до складу якої входять посадовці «Київавтодору».

Правоохоронці довели, що у 2017 році заступник генерального директора «Київавтодору» спільно з двома підлеглими за попередньою змовою із керівником комерційної підрядної структури привласнили гроші, які виділялись на капітальний ремонт столичних доріг.

«Користуючись службовим становищем, зловмисники перерахували понад 8 мільйонів гривень на рахунки фіктивних підприємств за нібито виконання ремонтних робіт», - інформують у прес-службі.

Слідчі провели обшуки за місцем мешкання фігурантів, а також у комунальній корпорації та її структурних підрозділах. У результаті процесуальних дій правоохоронці вилучили документацію, яка підтверджує причетність посадовців до злочинної схеми. Правопорушникам оголошено про підозру, на їхнє майно накладено арешт.

До слова, у Кельменецькому районі Чернівецької області начальниця сільського відділення «Укрпошти» вкрала марок та конвертів на суму понад 100 тис. грн.