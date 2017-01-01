У Запорізькій області через вибух гранати загинув військовий
- Сьогодні, 10:23
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Нещастя трапилося в позаслужбовий час, та непов’язана з виконанням службових обов’язків
У ніч, з 27 на 28 листопада, близько дванадцяти ночі, у місті Бердянськ Запорізької області стався вибух, в результаті якого загинув 22-річний солдат однієї з військових частин Повітряного командування «Схід». Про це йдеться в повідомленні командування Повітряних сил ЗСУ на сторінці у Facebook.
Повідомляється, що зазначена подія трапилася в позаслужбовий час, та непов’язана з виконанням службових обов’язків. Інших постраждалих немає.
За даним фактом командуванням військової частини призначено службове розслідування, обставини події з’ясовуються.
На місці події працює слідчо-оперативна група Бердянського відділу поліції Головного управління Національної поліції у Запорізькій області. Наразі вилучено залишки фрагментів від вибухового пристрою, направлені до НДЕКЦ у Запорізькій області.