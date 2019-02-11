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    У Запорізькій області матір з дочкою підхопили ботулізм

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    <p>За даними медиків, станом на&nbsp; 11 лютого після введення протиботулінічної сироватки стан хворих стабілізовано</p> - У Запорізькій області матір з дочкою підхопили ботулізм

    За даними медиків, станом на  11 лютого після введення протиботулінічної сироватки стан хворих стабілізовано

    Встановлено, що хворі вживали рибні консерви з карася, виготовлені ними в домашніх умовах

    У Запорізькій області з діагнозом ботулізм були госпіталізовані двоє місцевих жителів.

    Про це 11 лютого повідомляє Запорізький обласний лабораторний центр МОЗ України.

    «9 лютого у стані середньої важкості до відділення інтенсивної терапії обласної інфекційної лікарні м. Запоріжжя доставлено двох мешканців смт. Михайлівка Михайлівського району (мати та дочка)  з діагнозом ботулізм», - говориться у повідомленні.

    Зазначається, що станом на  11 лютого після введення протиботулінічної сироватки стан хворих стабілізовано.

    Встановлено, що хворі вживали рибні консерви з карася, виготовлені ними в домашніх умовах восени минулого року.

    Повідомляється, що у 2018 році в Запорізькій області зареєстровано 11 випадків захворювання на ботулізм з 14 постраждалими, троє з яких померли. Причиною захворювання на ботулізм в цих випадках послужила риба як домашнього, так і промислового виробництва, придбана в торгівельній мережі.

    Раніше повідомлялося, що у Києві було зареєстровано випадок захворювання на ботулізм. Постраждалою виявилася мешканка Дарницького району Києва, яка вживала в їжу тараньку домашнього приготування.

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