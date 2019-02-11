У Запорізькій області матір з дочкою підхопили ботулізм



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За даними медиків, станом на 11 лютого після введення протиботулінічної сироватки стан хворих стабілізовано

Встановлено, що хворі вживали рибні консерви з карася, виготовлені ними в домашніх умовах

У Запорізькій області з діагнозом ботулізм були госпіталізовані двоє місцевих жителів.

Про це 11 лютого повідомляє Запорізький обласний лабораторний центр МОЗ України.

«9 лютого у стані середньої важкості до відділення інтенсивної терапії обласної інфекційної лікарні м. Запоріжжя доставлено двох мешканців смт. Михайлівка Михайлівського району (мати та дочка) з діагнозом ботулізм», - говориться у повідомленні.

Зазначається, що станом на 11 лютого після введення протиботулінічної сироватки стан хворих стабілізовано.

Встановлено, що хворі вживали рибні консерви з карася, виготовлені ними в домашніх умовах восени минулого року.

Повідомляється, що у 2018 році в Запорізькій області зареєстровано 11 випадків захворювання на ботулізм з 14 постраждалими, троє з яких померли. Причиною захворювання на ботулізм в цих випадках послужила риба як домашнього, так і промислового виробництва, придбана в торгівельній мережі.

Раніше повідомлялося, що у Києві було зареєстровано випадок захворювання на ботулізм. Постраждалою виявилася мешканка Дарницького району Києва, яка вживала в їжу тараньку домашнього приготування.