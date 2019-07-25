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    У Запорізькій області зник таксист (фото)

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    Таксист Іван Панченко&nbsp;зник 22 липня - У Запорізькій області зник таксист (фото)
    Таксист Іван Панченко зник 22 липня

    Автомобіль таксиста було знайдено біля одного зі ставків

    У Запорізькій області поліція розшукує 34-річного таксиста, який виїхав із пасажирами з Бердянська до Токмака та зник безвісти.

    Як повідомляють сайти Бердянська, а також у соцмережах волонтери пошукової групи, таксист із Бердянська Іван Панченко зник 22 липня. Його автомобіль Daewoo знайдено біля одного зі ставків регіону.

    Правоохоронці припускають, що тіло водія таксі може перебувати у водоймі. До місця вирушили водолази, які обстежать акваторію ставка.

    Також повідомляється, що нібито затримано трьох пасажирів, яких таксист віз із Бердянська до Токмака до свого зникнення.

    У відділі комунікації ГУ Національної поліції в Запорізькій області підтвердили, що у справі зниклого 34-річного таксиста наразі тривають активні слідчі дії, про подробиці яких поліція повідомить пізніше.

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