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    У Зайцевому та на КПВВ «Майорське» відновили електропостачання

    Ремонтники завершили роботу у п'ятницю
    У селищі Зайцевому Донецької області та на контрольно-пропускному пункті «Майорське» повністю відновили електропостачання. Про це у п'ятницю повідомив голова Донецької військово-цивільної адміністрації Павло Жебрівський. Також Жебрівський подякував ремонтникам та усім причетним за «оперативність та професіоналізм».
    • Вчора, 23:08
    • Розсилка

    Ремонтники завершили роботу у п'ятницю

    У селищі Зайцевому Донецької області та на контрольно-пропускному пункті «Майорське» повністю відновили електропостачання.

    Про це у п'ятницю повідомив голова Донецької військово-цивільної адміністрації Павло Жебрівський.

    Також Жебрівський подякував ремонтникам та усім причетним за «оперативність та професіоналізм».

    До слова, 14 лютого повідомлялося, що на Донбасі знеструмлені 10 населених пунктів.

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