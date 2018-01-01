У Зайцевому та на КПВВ «Майорське» відновили електропостачання

Ремонтники завершили роботу у п'ятницю

У селищі Зайцевому Донецької області та на контрольно-пропускному пункті «Майорське» повністю відновили електропостачання. Про це у п'ятницю повідомив голова Донецької військово-цивільної адміністрації Павло Жебрівський. Також Жебрівський подякував ремонтникам та усім причетним за «оперативність та професіоналізм».