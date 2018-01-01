У Зайцевому та на КПВВ «Майорське» відновили електропостачання
- Вчора, 23:08
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Ремонтники завершили роботу у п'ятницю
У селищі Зайцевому Донецької області та на контрольно-пропускному пункті «Майорське» повністю відновили електропостачання.
Про це у п'ятницю повідомив голова Донецької військово-цивільної адміністрації Павло Жебрівський.
Також Жебрівський подякував ремонтникам та усім причетним за «оперативність та професіоналізм».
До слова, 14 лютого повідомлялося, що на Донбасі знеструмлені 10 населених пунктів.