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    На Донбасі знеструмлені 10 населених пунктів

    До відновлення електропостачання населених пунктів залучено бригади обленерго
    З 12 на 13 лютого внаслідок ускладнення погодних умов (мокрий сніг, пориви вітру), через спрацювання системи захисту ліній електропередач сталося знеструмлення 10 населених пунктів у двох областях. Про це повідомляє Державна служба України з надзвичайних ситуацій. У Донецькій області дев’ять таких населених пунктів, у Луганській
    • Сьогодні, 07:59
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    До відновлення електропостачання населених пунктів залучено бригади обленерго

    З 12 на 13 лютого внаслідок ускладнення погодних умов (мокрий сніг, пориви вітру), через спрацювання системи захисту ліній електропередач сталося знеструмлення 10 населених пунктів у двох областях.

    Про це повідомляє Державна служба України з надзвичайних ситуацій.

    У Донецькій області дев’ять таких населених пунктів, у Луганській – один.

    До відновлення електропостачання населених пунктів залучено бригади обленерго.

    Підрозділами Державної служби України з надзвичайних ситуацій протягом доби для проведення заходів з попередження надзвичайних ситуацій, оперативного реагування на події та ліквідації їх наслідків, гасіння пожеж, проведення інших рятувальних заходів здійснено 1 тис. 473 виїзди.

    У результаті вжитих заходів врятовано 10 осіб, 57 будівель та 4 од. автотракторної техніки.

    До слова, в Україні у ніч на 9 лютого через складні погодні умови (мокрий сніг, пориви вітру) знеструмлені 152 населені пункти у п'яти областях.

    Напередодні рятувальники попередили про сильні снігопади і дощі в кількох областях.

    Крім того в'їзд вантажівок на Київщину тимчасово заборонили.

    Донбас Луганщина ДСНС Донеччина електроенергія рятувальники
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