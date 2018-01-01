На Донбасі знеструмлені 10 населених пунктів

До відновлення електропостачання населених пунктів залучено бригади обленерго

З 12 на 13 лютого внаслідок ускладнення погодних умов (мокрий сніг, пориви вітру), через спрацювання системи захисту ліній електропередач сталося знеструмлення 10 населених пунктів у двох областях. Про це повідомляє Державна служба України з надзвичайних ситуацій. У Донецькій області дев’ять таких населених пунктів, у Луганській



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До відновлення електропостачання населених пунктів залучено бригади обленерго

З 12 на 13 лютого внаслідок ускладнення погодних умов (мокрий сніг, пориви вітру), через спрацювання системи захисту ліній електропередач сталося знеструмлення 10 населених пунктів у двох областях.

Про це повідомляє Державна служба України з надзвичайних ситуацій.

У Донецькій області дев’ять таких населених пунктів, у Луганській – один.

До відновлення електропостачання населених пунктів залучено бригади обленерго.

Підрозділами Державної служби України з надзвичайних ситуацій протягом доби для проведення заходів з попередження надзвичайних ситуацій, оперативного реагування на події та ліквідації їх наслідків, гасіння пожеж, проведення інших рятувальних заходів здійснено 1 тис. 473 виїзди.

У результаті вжитих заходів врятовано 10 осіб, 57 будівель та 4 од. автотракторної техніки.

До слова, в Україні у ніч на 9 лютого через складні погодні умови (мокрий сніг, пориви вітру) знеструмлені 152 населені пункти у п'яти областях.

Напередодні рятувальники попередили про сильні снігопади і дощі в кількох областях.

Крім того в'їзд вантажівок на Київщину тимчасово заборонили.