У Зеленського не вірять, що Росія буде воювати з Україною заради води в Крим



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Рєзніков: Будь-які речі, які робляться сьогодні Росією, носять прагматичний характер

Якщо запуск води в Крим є прагматичною задачею, то чому росіяни не зайнялися ним раніше?

Віцепрем’єр-міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков, який очолював українську делегацію на переговорах щодо Донбасу в Берліні, прокоментував останні перемовини з росіянами.

«Я собі постійно в голові кручу питання і повертаюсь до того, що все одно будь-які речі, які робляться сьогодні Росією, носять прагматичний характер. От якщо запуск води в Крим є такою прагматичною задачею, то чому вони не зайнялися ним раніше?», - зазначив він і додав, що арабські країни, Ізраїль і так далі давно вирішили це питання і воно в них більше не стоїть.

Віцепрем’єр підкреслив, що Росія «ні з ким не воювала», а міст до Криму побудувала, хоча ніхто в це не вірив. «А тепер заради води розпочати реальну війну? Йти відкритим військовим конфліктом? Раніше ж вони розповідали, що «їхтамнет», а це громадяни України повстали проти чогось там. А зараз що вони будуть розповідати?», – зазначив він.

У протилежному ж випадку, на думку Рєзнікова, – тобто якщо РФ визнає, що її війська є на території України – окупант покаже всьому світу, що йде на відкриту агресію. «А що вони за це отримають? Все оточення російської влади і вона сама – дуже забезпечені люди, які багато де зберігають свої статки. Для початку буде відключення Росії від системи SWIFT, другий етап – арешт рахунків пов’язаних структур. Цього не робиться зараз тільки тому, що поки це так само непрагматично, бо постраждають бізнес-інтереси багатьох країн», - прокоментував він.

Разом із тим, на думку Рєзнікова, якщо і почнеться війна, Європа і світ зрозуміють, що їм прагматично не вигідний збройний конфлікт всередині Європи між двома країнами. «І їм доведеться реагувати на це», - підкреслив він.

Нагадаємо, 3 липня відбулась зустріч політичних радників «нормандської четвірки» в Берліні. За підсумками 11 годин перемовин, Україна, Франція та Німеччина зайняли консолідовану позицію, в той час як Росія взяла паузу, аби підготувати свою відповідь. Українську сторону на зустрічі представляли керівник Офісу президента Андрій Єрмак та віцепрем’єр-міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков, який очолював делегацію. За кілька днів після Берліну Резніков традиційно брав участь у черговому засіданні ТКГ, які зараз відбуваються в онлайн-режимі. На ній було погоджено 13 ділянок для розмінування та відкриття двох пунктів пропуску в Луганській області. Проте сторони в черговий раз не змогли домовитись щодо обміну затриманими особами.