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    У Житомирі чиновника Держпраці впіймали на хабарі $2 тис.

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    Чиновник вимагав хабар від підприємства за позитивне вирішення питання щодо погодження щорічного плану розвитку гірничих робіт

    У Житомирі правоохоронці затримали на хабарі начальника відділу Управління Держпраці в області.

    Про це повідомляє пресслужба прокуратури Житомирської області.

    Чиновник вимагав від підприємства за позитивне вирішення питання щодо погодження щорічного плану розвитку гірничих робіт хабар у розмірі 2 тис. доларів.

    Затримали зловмисника 29 липня на робочому місці в приміщенні державної установи, безпосередньо після одержання першої частини хабаря в сумі 1 тис. дол.

    Тривають першочергові слідчі дії, вирішується питання щодо повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину за ч. 3 ст. 368 КК України, обрання запобіжного заходу у виді тримання під вартою та відсторонення від посади.

    Діяння, передбачене зазначеною статтею, карається позбавленням волі на строк від п’яти до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна.

    Нагадаємо, 23 липня у ході спільної спецоперації прокуратури, Державного бюро розслідувань, Служби безпеки України та Нацполіції затримано начальника відділення слідчого відділу Деснянського управління поліції в Києві та посередника, які організували схему вимагання грошових коштів від представників підприємств, що діють у сфері розваг.

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