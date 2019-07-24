Керівник відділення поліції Києва організував схему поборів із гральних закладів (фото)



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Підозрюваних у вимаганні затримано під час передачі грошей Фото: Прокуратура Києва

Затримано начальника відділення слідчого відділу Деснянського управління поліції

У вівторок, 23 липня, у ході спільної спецоперації прокуратури, Державного бюро розслідувань, Служби безпеки України та Нацполіції затримано начальника відділення слідчого відділу Деснянського управління поліції в Києві та посередника, які організували схему вимагання грошових коштів від представників підприємств, що діють у сфері розваг. Про це повідомляє пресслужба столичної прокуратури.

«Як установлено у ході слідства, у квітні поточного року начальник відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності Деснянського УП висунув адміністратору одного з гральних закладів, що внесено до Єдиного реєстру державних лотерей, вимогу щодо передачі йому щомісячної плати у сумі 5 тис. гривень за безперешкодне функціонування ігрового залу. При цьому зауваживши, що 5 тисяч гривень адміністратор має сплачувати йому особисто, а ще 15 тисяч гривень - посереднику, який у свою чергу начебто передаватиме їх керівництву райуправління поліції. В іншому випадку ігровий зал буде закрито», - розповіли в прокуратурі.

В межах провадження, розпочатого за вказаним фактом, органами прокуратури спільно з ДБР затримано начальника відділення Деснянського управління поліції під час одержання 5 тис. гривень неправомірної вигоди, а посередника при отриманні 15 тис. гривень.

Раніше правоохоронцями задокументовано ще 2 епізоди одержання вказаними особами фінансових траншів по 5 та 15 тис. гривень відповідно.

Наразі затриманим особам готується повідомлення про підозру.

Кримінальне провадження розслідується за ч. 3 ст. 368, ч. 2 ст. 189 КК України.

Слідчі дії тривають.