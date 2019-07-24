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    Керівник відділення поліції Києва організував схему поборів із гральних закладів (фото)

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    <p>Підозрюваних у вимаганні затримано під час передачі грошей</p> - Керівник відділення поліції Києва організував схему поборів із гральних закладів (фото)

    Підозрюваних у вимаганні затримано під час передачі грошей

    Фото: Прокуратура Києва

    Затримано начальника відділення слідчого відділу Деснянського управління поліції

    У вівторок, 23 липня, у ході спільної спецоперації прокуратури, Державного бюро розслідувань, Служби безпеки України та Нацполіції затримано начальника відділення слідчого відділу Деснянського управління поліції в Києві та посередника, які організували схему вимагання грошових коштів від представників підприємств, що діють у сфері розваг. Про це повідомляє пресслужба столичної прокуратури.

    «Як установлено у ході слідства, у квітні поточного року начальник відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності Деснянського УП висунув адміністратору одного з гральних закладів, що внесено до Єдиного реєстру державних лотерей, вимогу щодо передачі йому щомісячної плати у сумі 5 тис. гривень за безперешкодне функціонування ігрового залу. При цьому зауваживши, що 5 тисяч гривень адміністратор має сплачувати йому особисто, а ще 15 тисяч гривень - посереднику, який у свою чергу начебто передаватиме їх керівництву райуправління поліції. В іншому випадку ігровий зал буде закрито», - розповіли в прокуратурі.

    В межах провадження, розпочатого за вказаним фактом, органами прокуратури спільно з ДБР затримано начальника відділення Деснянського управління поліції під час одержання 5 тис. гривень неправомірної вигоди, а посередника при отриманні 15 тис. гривень.

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    Керівник відділення поліції Києва організував схему поборів із гральних закладів (фото)
    Керівник відділення поліції Києва організував схему поборів із гральних закладів (фото)
    Керівник відділення поліції Києва організував схему поборів із гральних закладів (фото)

    Раніше правоохоронцями задокументовано ще 2 епізоди одержання вказаними особами фінансових траншів по 5 та 15 тис. гривень відповідно.

    Наразі затриманим особам готується повідомлення про підозру.

    Кримінальне провадження розслідується за ч. 3 ст. 368, ч. 2 ст. 189 КК України.

    Слідчі дії тривають.

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