У Житомирі легковик влетів у магазин



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Водій автомобіля KIA хотів пересісти на пасажирське сидіння і випадково натиснув на педаль газу

У Житомирі на Сінному ринку легковий автомобіль в'їхав у магазин. Про це повідомляє Житомир інфо з посиланням на очевидців у середу, 12 червня.

В патрульній поліції розповіли, що ДТП сталася через необережність водія легкового автомобіля - чоловіка пенсійного віку.

За попередньою інформацією, автомобіль KIA був припаркований на протилежній стороні вулиці, водій хотів пересісти на пасажирське сидіння і випадково натиснув на педаль газу. Внаслідок цього автомобіль рушив з місця, заднім ходом зачепив мікроавтобус, зніс огорожу і в'їхав у магазин, - йдеться в повідомленні.

Про постраждалих внаслідок інциденту не повідомляється.