У Житомирі поїзд травмував дівчинку, яка намагалась врятувати собаку



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В якийсь момент пес вибіг на залізничну колію, коли назустріч йому вже рухався потяг

У Житомирі 12-річна дівчинка потрапила в реанімацію внаслідок травмування на залізничних коліях.

Про це повідомляє Відділ комунікації поліції Житомирської області.

Інцидент стався 21 серпня близько 7:45 в районі Станишівської лікарні.

За попередніми даними, дівчинка вранці вигулювала собаку разом з другом-однолітком. В якийсь момент пес вибіг на залізничну колію, коли назустріч йому вже рухався потяг.

«Школярка вирішила врятувати чотирилапого, унаслідок чого травмувалась», - заявили в поліції.

Дитину госпіталізовано до реанімаційного відділення місцевої лікарні.

Поліція встановлює усі причини та обставини події.

Раніше повідомлялося, що машиніст поїзда Інтерсіті+ №731 Запоріжжя-Київ застосував екстрене гальмування поблизу станції Користівка на Кіровоградщині, намагаючись попередити наїзд на сторонній предмет на колії.