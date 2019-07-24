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    Іграшка зупинила швидкісний Інтерсіті. «Укрзалізниця» просить більше так не жартувати

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    <p>На колії лежала велика плюшева іграшка, яку машиніст сприйняв за дитину</p> - Іграшка зупинила швидкісний Інтерсіті. «Укрзалізниця» просить більше так не жартувати

    На колії лежала велика плюшева іграшка, яку машиніст сприйняв за дитину

    Фото: пресслужба «Укрзалізниці»

    Через інцидент поїзд було затримано на чотири хвилини

    Машиніст поїзда Інтерсіті+ №731 Запоріжжя-Київ застосував екстрене гальмування поблизу станції Користівка на Кіровоградщині, намагаючись попередити наїзд на сторонній предмет на колії.

    Про це повідомляє пресслужба «Укрзалізниці».

    Випадок стався о 19:12 у вівторок, 23 липня.

    «На колії лежала велика плюшева іграшка, яку машиніст сприйняв за дитину, тому й застосував екстрене гальмування», - пояснили в «Укрзалізниці».

    Через інцидент поїзд було затримано на чотири хвилини.

    «Залізниця - це зона підвищеної небезпеки, а не місце для ігор і жартів», - підкреслили в пресслужбі.

    Нагадаємо, в результаті зіткнення потягу «Інтерсіті+» сполученням Київ-Львів з автомобілем 10 липня постраждала одна людина.

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