Іграшка зупинила швидкісний Інтерсіті. «Укрзалізниця» просить більше так не жартувати



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На колії лежала велика плюшева іграшка, яку машиніст сприйняв за дитину Фото: пресслужба «Укрзалізниці»

Через інцидент поїзд було затримано на чотири хвилини

Машиніст поїзда Інтерсіті+ №731 Запоріжжя-Київ застосував екстрене гальмування поблизу станції Користівка на Кіровоградщині, намагаючись попередити наїзд на сторонній предмет на колії.

Про це повідомляє пресслужба «Укрзалізниці».

Випадок стався о 19:12 у вівторок, 23 липня.

«На колії лежала велика плюшева іграшка, яку машиніст сприйняв за дитину, тому й застосував екстрене гальмування», - пояснили в «Укрзалізниці».

Через інцидент поїзд було затримано на чотири хвилини.

«Залізниця - це зона підвищеної небезпеки, а не місце для ігор і жартів», - підкреслили в пресслужбі.

Нагадаємо, в результаті зіткнення потягу «Інтерсіті+» сполученням Київ-Львів з автомобілем 10 липня постраждала одна людина.