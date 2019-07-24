Іграшка зупинила швидкісний Інтерсіті. «Укрзалізниця» просить більше так не жартувати
На колії лежала велика плюшева іграшка, яку машиніст сприйняв за дитину
Через інцидент поїзд було затримано на чотири хвилини
Машиніст поїзда Інтерсіті+ №731 Запоріжжя-Київ застосував екстрене гальмування поблизу станції Користівка на Кіровоградщині, намагаючись попередити наїзд на сторонній предмет на колії.
Про це повідомляє пресслужба «Укрзалізниці».
Випадок стався о 19:12 у вівторок, 23 липня.
«На колії лежала велика плюшева іграшка, яку машиніст сприйняв за дитину, тому й застосував екстрене гальмування», - пояснили в «Укрзалізниці».
Через інцидент поїзд було затримано на чотири хвилини.
«Залізниця - це зона підвищеної небезпеки, а не місце для ігор і жартів», - підкреслили в пресслужбі.
Нагадаємо, в результаті зіткнення потягу «Інтерсіті+» сполученням Київ-Львів з автомобілем 10 липня постраждала одна людина.