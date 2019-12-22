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    У Житомирі з’явиться Ейфелева вежа у вишиванці (Фото)

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    Підприємець з Житомирщини зробив копію Ейфелевої вежі&nbsp;висотою майже 30 м, її встановлять на території&nbsp;державного університету &laquo;Житомирська політехніка&raquo;. Скріншот з відео ТСН - У Житомирі з’явиться Ейфелева вежа у вишиванці (Фото)
    Підприємець з Житомирщини зробив копію Ейфелевої вежі висотою майже 30 м, її встановлять на території державного університету «Житомирська політехніка». Скріншот з відео ТСН

    Вартість будівельних робіт оцінюється у 618 тис. грн

    Державний університет «Житомирська політехніка» за результатами тендера 19 грудня підписав договір з ТОВ «Бліском» на встановлення Ейфелевої вежі у вишиванці вартістю 618 тис. грн.

    Про це повідомляє «Главком» з посиланням на систему ProZorro.

    Підрядник повинен спочатку доставити з села Іскорость Житомирської області малу архітектурну форму «Ейфелева вежа», пофарбувати і встановити на вул. Чуднівська, 103 у Житомирі (на території навчального закладу).

    Крім цього, фірма-переможець виготовить та встановить карти Європи (гравюра) в дзеркальному відображені з вказівками відстані від Житомира до усіх європейських столиць. Також на споруді облаштують світлодіодну підсвітку з нанесенням кольорів прапорів європейських країн, кожен з яких повинен світитися окремо (загалом їх має бути близько 30-ти). Також на Ейфелеву вежу нанесуть написи «І ♥ Політехніка».

    (для перегляду повного варіанту документу натисніть на зображення)

    На прилеглій території біля конструкції встановлять 15 лавок, які полакують у кольори прапорів європейських країн; облаштують огорожу у стилі вишиванки і візьмуть територію під відеоспостереження.

    Раніше ректор університету «Житомирська політехніка» Віктор Євдокимов повідомив місцевим ЗМІ, що конструкція «Ейфелевої вежі» вже виготовлена і зберігається у власника.

    «Вона зараз зберігається у власника, у того, хто її виготовив, на території підприємства. ЇЇ планували встановити в Коростені, потім — у Житомирі в парковій зоні, і не було прийнято позитивне рішення, де саме, тому було таке остаточне рішення. Вона була виготовлена, якщо я не помиляюся, в минулому чи позаминулому році. Це нова конструкція абсолютно. Фінансував виготовлення вежі власник, підприємець, в якого вона зараз зберігається», – прокоментував ректор.

    Завершити всі роботи, які прописані у тендері, планують до кінця квітня 2020 року.

    Єдиним конкурентом на торгах виступило ПП «Альянс-Тепло» (Чернігів) з ціновою пропозицією 720 тис. грн.

    За даними бізнес пошукового ресурсу Youcontrol, житомирське ТОВ «Бліском» створено у серпні 2006 року. Власником підприємства є місцева мешканка Наталія Ковальчук.

    Житомир Ейфелева вежа університет
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