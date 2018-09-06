У жовтні відбудуться нові тристоронні переговори про транзит російського газу



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Напередодні переговорів на рівні міністрів країн, пройдуть зустрічі на рівні експертів

Наступний раунд тристоронніх переговорів між представниками Росії, України та Євросоюзу щодо транзиту російського газу після закінчення договору між Нафтогазом та Газпромом, відбудуться у жовтні.

Про це повідомляє «Інтерфакс» з посиланням на джерела у Міністерстві енергетики РФ.

Напередодні переговорів на рівні міністрів країн, пройдуть зустрічі на рівні експертів. Проведення цих зустрічей має відбутися у вересні.

Нагадаємо, що тристоронні переговори за участю Росії, України та Євросоюзу пройшли в Берліні 17 липня. Україну на них представляли міністр закордонних справ Павло Клімкін та очільник Нафтогазу Андрій Коболєв. Російську сторону представляли міністр енергетики Росії Олександр Новак та представники Газпрому.

Також на тристоронніх переговорах сторони домовились розробити графік майбутніх зустрічей, а також погодились укласти новий договір про транзит газу, який би відповідав європейському праву. За підсумками переговорів також домовились передати питання обсягів транзиту газу через Україну на розгляд експертам.

Після переговорів міністр енергетики РФ Олександр Новак заявив, що у наступні 5-10 років Росія хоче збільшити обсяги постачання газу до Євросоюзу на 10-15%, тому РФ не планує відмовлятись від транзиту газу через Україну.

Як відомо, «Нафтогаз» судиться з «Газпромом» від 2014 року щодо двох великих питань: ціни на російський природний газ і транзит.

Раніше повідомлялося, що державна компанія «Нафтогаз» не має наміру об’єднувати переговори про продовження транзитної угоди з Росією та можливе укладання мирної угоди з «Газпромом» в межах суперечки у Стокгольмському арбітражі.

Також у «Нафтогазі» заявили, що негайне проведення відокремлення оператора газотранспортної системи зараз неможливе через чинний транзитний контракт з російським «Газпромом».

4 липня «Нафтогаз» повідомив, що Швейцарський суд округу Цуг відновив арешт акцій компаній Nord Stream AG та Nord Stream 2 AG, які належать російському «Газпрому».

Раніше у Швейцарії судові пристави провели опис майна в офісі компанії, яка будує «Північний потік-2», в рамках виконання рішення Стокгольмського арбітражу щодо спору «Газпрому» з «Нафтогазом України».

Нагадаємо, за підсумками двох арбітражних проваджень у Стокгольмі «Газпром» винен «Нафтогазу» 2,56 млрд дол.