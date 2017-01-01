У зимові свята на молдавських КПП працюватимуть «зелені коридори»

Так звані «червоні коридори» використовуватимуться виключно для автомобілів, що перевозять вантажі та потребують відповідного митного оформлення

Митна служба Республіки Молдова спростить митні і прикордонні процедури на період різдвяних і новорічних свят, щоб уникнути черг у контрольно-пропускних пунктах на кордоні з Україною і Румунією. Про це сказали в прес-службі відомства. «Для спрощеного перетину кордону на контрольно-пропускних пунктах молдавсько-українського і



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Так звані «червоні коридори» використовуватимуться виключно для автомобілів, що перевозять вантажі та потребують відповідного митного оформлення

Митна служба Республіки Молдова спростить митні і прикордонні процедури на період різдвяних і новорічних свят, щоб уникнути черг у контрольно-пропускних пунктах на кордоні з Україною і Румунією.

Про це сказали в прес-службі відомства.

«Для спрощеного перетину кордону на контрольно-пропускних пунктах молдавсько-українського і молдавсько-румунського кордону будуть задіяні всі коридори для проїзду автотранспортних засобів. Так звані «червоні коридори» використовуватимуться виключно для автотранспортних засобів, що перевозять вантажі та потребують відповідного митного оформлення. Решта автомобілів зможуть скористатися «зеленими коридорами»», - йдеться в повідомленні.

У Митній службі запевнили, що робота з оформлення всіх операцій під час перетину кордону буде скоординована з колегами з України і Румунії.

Повідомляється також, що у разі потреби оформленням документів займатимуться і керівники контрольно-пропускних пунктів, а при збільшенні транспортного потоку на службу будуть викликані додаткові наряди митників і прикордонників.

Джерело: Укрінформ