Uber в Україні відмовився приймати в мережу «євробляхи»



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Автомобілі, які вже додані та активні зможуть продовжувати здійснювати поїздки

Починаючи з 9 травня 2019 року для здійснення поїздок з Uber не будуть прийматись автомобілі на іноземній реєстрації.

Про це повідомляє прес-служба компанії.

Крім того, з 9 травня 2019 року при оновленні документів автомобілів на іноземній реєстрації (наприклад, ОСЦПВ) такі документи будуть відхилятись.

Автомобілі, які вже додані та активні зможуть продовжувати здійснювати поїздки.

У разі необхідності ви також можете звернутися до служби підтримки у розділі «Допомога» або за посиланням help.uber.com.

Нагадаємо, що за пільговий період оформили понад 218 тисяч «євроблях». Їхні власники сплатили до бюджету 13,5 млрд гривень.

Зазначимо, що, за даними Мінфіну, в Україні було близько 640 тисяч «євроблях».

Водночас організація АвтоЄвроСила заявляє, що в Україні розмитнено лише близько 5% авто з єврономерами, половину з яких було ввезено вже після набуття чинності нових законів.