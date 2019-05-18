Убивцю працівниці одеського СІЗО засудили до довічного ув’язнення



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Василь Чемеріз, якого засудили до довічного ув'язнення за вбивство, не визнає своєї провини Фото: Думская

Адвокат обвинуваченого просив обмежитися 10 роками тюрми

У Малиновському суді Одеси оголосили вирок Василю Чемерізу, обвинуваченому в жорстокому вбивстві співробітниці одеського СІЗО Олени Порошенко. Про це напередодні повідомила Думська.

Колегія з двох професійних суддів і трьох присяжних визнала Чемеріза винним в умисному вбивстві, вчиненому людиною, яка раніше здійснювала вбивство (пункт 13 частини 2 ст. 115 КК України) та засудила його до довічного ув'язнення.

Адвокат обвинуваченого просив для свого підзахисного 10 років позбавлення волі, мотивуючи це тим, що на Чемеріза тиснули. Сам Чемеріз своєї провини не визнав.

Убивство сталося 17 серпня 2017 року. Чемеріз задушив і розчленував молодшого інспектора II категорії відділу режиму та охорони Олену Порошенко.

Також у березні повідомлялося, що СБУ затримала за хабарі керівництво одеського СІЗО. Чиновники вимагали від засуджених та їх родичів гроші за «пом'якшення» умов відбування покарання. Тільки за 2018 рік на банківську картку зловмисників було перераховано понад 2,3 млн гривень.