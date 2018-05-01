Учасників першотравневої ходи у Харкові облили кефіром

Перед початком ходи поліція порадила учасникам акції не діставати прапори, на яких була зображена комуністична символіка

В Харкові під час маршу, присвяченому Дню праці, учасників облили кефіром. Про це повідомляє Радіо Свобода. Під час ходи поліція затримала місцевого активіста Вадима Позднякова. Він зізнався, що вилив у натовп кефір. Провівши з ним профілактичну бесіду, активіста згодом відпустили. Крім того, за кілька хвилин до маршу співробітники поліції



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Перед початком ходи поліція порадила учасникам акції не діставати прапори, на яких була зображена комуністична символіка

В Харкові під час маршу, присвяченому Дню праці, учасників облили кефіром. Про це повідомляє Радіо Свобода.

Під час ходи поліція затримала місцевого активіста Вадима Позднякова. Він зізнався, що вилив у натовп кефір. Провівши з ним профілактичну бесіду, активіста згодом відпустили.

Крім того, за кілька хвилин до маршу співробітники поліції радили учасникам акції не діставати прапори, на яких була зображена комуністична символіка.

Також в повідомленні одного з користувачів Twitter під ніком Alla (agent of the kremlin) йдеться, що у першотравневій ході брали участь понад 200 чоловік.

«У Харкові не більше 200 чол в оточенні поліції вийшли на маївку. Хто такі – невідомо. Але судячи з усього – комуняки в підпіллі, вони тримали плакати: «Слава 1 Травня», «Тарифний геноцид» кричали: «Нацистам ганьба», після чого були облиті кефіром і розійшлися», – зазначено в повідомленні.

На "первомайском" митинге одна из участниц принесла шарики в цветах "флага ХНР". Такое также было в прошлом году. pic.twitter.com/B4oufH2Dgf — StudMedia (@StudMedia) 1 мая 2018 г.

Також одна з учасниць ходи принесла кульки в колорах прапору так званої ХНР (не існуючої Харківської народної республіки, яку намагались створити проросійські сепаратисти в Україні.)