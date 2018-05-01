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    Учасників першотравневої ходи у Харкові облили кефіром

    Перед початком ходи поліція порадила учасникам акції не діставати прапори, на яких була зображена комуністична символіка
    В Харкові під час маршу, присвяченому Дню праці, учасників облили кефіром. Про це повідомляє Радіо Свобода. Під час ходи поліція затримала місцевого активіста Вадима Позднякова. Він зізнався, що вилив у натовп кефір. Провівши з ним профілактичну бесіду, активіста згодом відпустили. Крім того, за кілька хвилин до маршу співробітники поліції
    • Вчора, 15:19
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    Перед початком ходи поліція порадила учасникам акції не діставати прапори, на яких була зображена комуністична символіка

    В Харкові під час маршу, присвяченому Дню праці, учасників облили кефіром. Про це повідомляє Радіо Свобода.

    Під час ходи поліція затримала місцевого активіста Вадима Позднякова. Він зізнався, що вилив у натовп кефір. Провівши з ним профілактичну бесіду, активіста згодом відпустили.

    Крім того, за кілька хвилин до маршу співробітники поліції радили учасникам акції не діставати прапори, на яких була зображена комуністична символіка.

    Також в повідомленні одного з користувачів Twitter під ніком Alla (agent of the kremlin) йдеться, що у першотравневій ході брали участь понад 200 чоловік.

    «У Харкові не більше 200 чол в оточенні поліції вийшли на маївку. Хто такі – невідомо. Але судячи з усього – комуняки в підпіллі, вони тримали плакати: «Слава 1 Травня», «Тарифний геноцид» кричали: «Нацистам ганьба», після чого були облиті кефіром і розійшлися», – зазначено в повідомленні.

    Також одна з учасниць ходи принесла кульки в колорах прапору так званої ХНР (не існуючої Харківської народної республіки, яку намагались створити проросійські сепаратисти в Україні.) 

     

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