Угорщина пішла на поступки щодо «уповноваженого по Закарпаттю»



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Голова МЗС України мав розмову з угорським колегою

Угорщина заявила, що змінить назву посади уповноваженого по Закарпаттю, через що раніше з Києвом виник скандал.

Про це у Twitter в п’ятницю, 31 серпня, написав міністр закордонних справ Павло Клімкін.

«Почав ранок з розмови з своїм колегою Петером Сіярто. Угорці нас добре почули і змінюють назву свого уповноваженого «по Закарпаттю», - повідомив Клімкін.

Міністр додав, що стосовно усіх інших питань українська та угорська сторони продовжують «конструктивно працювати далі».

Нагадаємо, раніше угорському дипломату в МЗС України було вручено ноту з вимогою надання офіційних роз'яснень у зв'язку із рішенням уряду Угорщини створити посаду уповноваженого по Закарпаттю.

Речник МЗС України Мар'яна Беца заявила, що Угорщина не інформувала Україну про намір створити посаду уповноваженого міністра, відповідального за розвиток Закарпатської області та програми розвитку дитячих садків Карпатського басейну.