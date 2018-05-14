Україна буде експортувати яловичину до Туреччини

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Робота над узгодженням форми ветеринарного сертифікату на експорт української яловичини в Туреччину на фінальній стадії

Україна отримала дозвіл на експорт яловичини до Туреччини. Про це в понеділок, 14 травня, повідомили в прес-службі Держспоживслужби.

За даними відомства, це стало наслідком роботи технічної місії Головного директорату захисту і контролю Міністерства сільського господарства Туреччини з оцінки системи державного контролю над виробництвом яловичини.

Так, турецькі інспектори проводили аудит системи державного контролю за виробництвом яловичини в Україні, а також проінспектували забійні підприємства, які зацікавлені в експорті своєї продукції до Туреччини. За результатами цієї роботи прийнято рішення про відкриття ринку Туреччини для української яловичини.

Робота над узгодженням форми ветеринарного сертифікату на експорт української яловичини до Туреччини зараз знаходиться на фінальній стадії.