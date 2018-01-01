Україна домовляється про безвіз іще з понад 20 країнами

Зараз громадяни України, власники біометричних паспортів, можуть без проблем перетинати кордони 85 країн

МЗС веде переговори про повну або часткову візову лібералізацію з понад двома десятками країн. Про це заявив глава МЗС України Павло Клімкін на прес-конференції, присвяченій підсумкам діяльності української дипломатії у 2017 році та пріоритетам 2018 року. Міністр нагадав, що зараз громадяни України, власники біометричних паспортів, можуть без



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Зараз громадяни України, власники біометричних паспортів, можуть без проблем перетинати кордони 85 країн

МЗС веде переговори про повну або часткову візову лібералізацію з понад двома десятками країн.

Про це заявив глава МЗС України Павло Клімкін на прес-конференції, присвяченій підсумкам діяльності української дипломатії у 2017 році та пріоритетам 2018 року.

Міністр нагадав, що зараз громадяни України, власники біометричних паспортів, можуть без проблем перетинати кордони 85 країн.

«Зараз ми ведемо такі переговори або щодо повної візової лібералізації, або щодо спрощення візового режиму більше ніж з 20 країнами», - сказав Клімкін.

«Сподіваємось, за наступні два роки досягнути з ними вирішального прогрессу», - додав він.

За словами міністра, йдеться про важливі для українців країни.