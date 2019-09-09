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    Україна домовляється з Молдовою про безкоштовний роумінг

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    <span>міністр закордонних справ України Вадим Пристайко під час спільної пресконференції з міністром закордонних справ і європейської інтеграції Республіки Молдова Ніку Попеску</span> - Україна домовляється з Молдовою про безкоштовний роумінг
    міністр закордонних справ України Вадим Пристайко під час спільної пресконференції з міністром закордонних справ і європейської інтеграції Республіки Молдова Ніку Попеску
    Фото: Укрінформ

    питання роумінгу обговорюватиметься з профільними міністрами обох країн

    Україна та Молдова опрацьовують питання можливого запровадження безкоштовного роумінгу для громадян з подальшим просуванням такої ідеї в ЄС.

    Про це заявив міністр закордонних справ України Вадим Пристайко під час спільної пресконференції з міністром закордонних справ і європейської інтеграції Республіки Молдова Ніку Попеску.

    «Більш практичні питання будуть передані нашим колегам, наприклад, такі питання, як узгодження вільного безкоштовного роумінгу для громадян України і Молдови з виходом на таку ж саму ідею в Європейському Союзі», - зазначив Пристайко.

    За його словами, питання роумінгу обговорюватиметься ще з профільними міністрами обох країн.

    Крім того, міністр зауважив, що з молдовським колегою говорили про можливість перезапуску міжурядової комісії та інших «робочих органів».

    «Нам треба уважно подивитися на певне падіння товарообігу. Тут є робота для наших міністерств економіки, енергетики, транспорту», - додав Пристайко.

    Міністр підкреслив, що є між Україною і Молдовою «безліч» проєктів, які стосуються, зокрема, транзиту, використання спільних ресурсів, енергетичних потреб обох країн.

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