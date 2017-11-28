  1. Головна
  2. Новини
    Новини

    Україна і Грузія запустять поромне постачання товарів в обхід РФ

    Першочерговим завданням є налагодження прямого морського сполучення
    Україна домовилася із Грузією про поромне постачання товарів в обхід Російської Федерації. Про це повідомила заступник міністра економічного розвитку і торгівлі та торговий представник України Наталія Микольська. За її словами, переговори проводилися як на рівні прем’єр-міністрів, так і профільних міністерств. «Для нас
    • Сьогодні, 17:58
    • Розсилка
    Поромне сполучення
    Поромне сполучення

    Першочерговим завданням є налагодження прямого морського сполучення

    Україна домовилася із Грузією про поромне постачання товарів в обхід Російської Федерації. Про це повідомила заступник міністра економічного розвитку і торгівлі та торговий представник України Наталія Микольська.

    За її словами, переговори проводилися як на рівні прем’єр-міністрів, так і профільних міністерств.

    «Для нас дуже важливо зараз відновити в першу чергу об’єм торгівлі, який був із Грузією до моменту військової і торговельної агресії Російської Федерації. Тому що історично складалося так, що товар з України до Грузії рухався залізницею через територію Російської Федерації. У зв’язку з цим, першочерговим завданням є налагодження прямого морського сполучення, поромного, між Україною і Грузією для того, щоб українські товари до Грузії і далі могли рухатися в країни Азербайджан, Казахстан і Китай», — сказала Микольська в ефірі Громадського радіо.

    Вона також зазначила, що для України важливо, щоб поромне сполучення не просто працювало, а давало країні конкурентний тариф.

    «Тому що зараз ступінь здорожчання українських товарів і доставка їх до Казахстану складає від 30 до 60%, що, в принципі, нашу конкурентну ціну викривлює», — повідомила Микольська.

    Також вона додала, що Україні потрібно якомога швидше підписати із Грузією протокол про застосування у взаємній торгівлі правил конвенції Пан-Євро-Мед.

    «Вони передбачають те, що, наприклад, сировина, вироблена або вирощена на території Грузії, якщо застосовується в Україні для виробництва товарів, і цей товар постачається до ЄС, то вважається, як сировина, вироблена в Україні», — зазначила Микольська. 

    Як повідомляв «Главком», прем'єр-міністр України Володимир Гройсман розраховує на збільшення товарообігу між Україною та Грузією з майже $500 млн до $1 млрд на рік.

    Читайте також
    Володимир Гройсман Мінекономіки Грузія Україна
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ