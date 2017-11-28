Україна і Грузія запустять поромне постачання товарів в обхід РФ

Першочерговим завданням є налагодження прямого морського сполучення

Україна домовилася із Грузією про поромне постачання товарів в обхід Російської Федерації. Про це повідомила заступник міністра економічного розвитку і торгівлі та торговий представник України Наталія Микольська. За її словами, переговори проводилися як на рівні прем’єр-міністрів, так і профільних міністерств. «Для нас



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Поромне сполучення

Першочерговим завданням є налагодження прямого морського сполучення

Україна домовилася із Грузією про поромне постачання товарів в обхід Російської Федерації. Про це повідомила заступник міністра економічного розвитку і торгівлі та торговий представник України Наталія Микольська.

За її словами, переговори проводилися як на рівні прем’єр-міністрів, так і профільних міністерств.

«Для нас дуже важливо зараз відновити в першу чергу об’єм торгівлі, який був із Грузією до моменту військової і торговельної агресії Російської Федерації. Тому що історично складалося так, що товар з України до Грузії рухався залізницею через територію Російської Федерації. У зв’язку з цим, першочерговим завданням є налагодження прямого морського сполучення, поромного, між Україною і Грузією для того, щоб українські товари до Грузії і далі могли рухатися в країни Азербайджан, Казахстан і Китай», — сказала Микольська в ефірі Громадського радіо.

Вона також зазначила, що для України важливо, щоб поромне сполучення не просто працювало, а давало країні конкурентний тариф.

«Тому що зараз ступінь здорожчання українських товарів і доставка їх до Казахстану складає від 30 до 60%, що, в принципі, нашу конкурентну ціну викривлює», — повідомила Микольська.

Також вона додала, що Україні потрібно якомога швидше підписати із Грузією протокол про застосування у взаємній торгівлі правил конвенції Пан-Євро-Мед.

«Вони передбачають те, що, наприклад, сировина, вироблена або вирощена на території Грузії, якщо застосовується в Україні для виробництва товарів, і цей товар постачається до ЄС, то вважається, як сировина, вироблена в Україні», — зазначила Микольська.

Як повідомляв «Главком», прем'єр-міністр України Володимир Гройсман розраховує на збільшення товарообігу між Україною та Грузією з майже $500 млн до $1 млрд на рік.