Україна і Колумбія підписали угоду про безвізовий режим



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Пристайко продовжує роботу в Нью-Йорку

Міністр закордонних справ України Вадим Пристайко підписав угоду про безвіз зі своїм колумбійським колегою Карлосом Ольмесом Трухільо.

Про це написав Пристайко у своєму Twitter.

«Ласкаво просимо до Колумбії! Ще одна безвізова країна для українців. Щойно підписали угоду з моїм колегою Карлосом Ольмесом Трухільо», — заявив Пристайко.

Глава українського МЗС зазначив, що продовжує роботу в Нью-Йорку.

Ласкаво просимо до Колумбії! Ще одна безвізова країна для українців. Щойно підписали угоду з моїм колегою @CarlosHolmesTru. Тим часом продовжуємо нашу роботу в Нью-Йорку. Далі буде! pic.twitter.com/YgxlAe2W6L — Vadym Prystaiko (@VPrystaiko) 24 вересня 2019 р.

Раніше повідомлялося, що Кабмін схвалив проект угоди між урядами України та Колумбії про взаємне скасування візових вимог для пред’явників звичайних паспортів і інших проїзних документів.