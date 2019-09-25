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    Україна і Колумбія підписали угоду про безвізовий режим

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    Україна і Колумбія підписали угоду про безвізовий режим

    Пристайко продовжує роботу в Нью-Йорку

    Міністр закордонних справ України Вадим Пристайко підписав угоду про безвіз зі своїм колумбійським колегою Карлосом Ольмесом Трухільо.

    Про це написав Пристайко у своєму Twitter.

    «Ласкаво просимо до Колумбії! Ще одна безвізова країна для українців. Щойно підписали угоду з моїм колегою Карлосом Ольмесом Трухільо», — заявив Пристайко.

    Глава українського МЗС зазначив, що продовжує роботу в Нью-Йорку.

    Раніше повідомлялося, що Кабмін схвалив проект угоди між урядами України та Колумбії про взаємне скасування візових вимог для пред’явників звичайних паспортів і інших проїзних документів.

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