Україна і Колумбія підписали угоду про безвізовий режим
Пристайко продовжує роботу в Нью-Йорку
Міністр закордонних справ України Вадим Пристайко підписав угоду про безвіз зі своїм колумбійським колегою Карлосом Ольмесом Трухільо.
Про це написав Пристайко у своєму Twitter.
«Ласкаво просимо до Колумбії! Ще одна безвізова країна для українців. Щойно підписали угоду з моїм колегою Карлосом Ольмесом Трухільо», — заявив Пристайко.
Глава українського МЗС зазначив, що продовжує роботу в Нью-Йорку.
Ласкаво просимо до Колумбії! Ще одна безвізова країна для українців. Щойно підписали угоду з моїм колегою @CarlosHolmesTru. Тим часом продовжуємо нашу роботу в Нью-Йорку. Далі буде! pic.twitter.com/YgxlAe2W6L— Vadym Prystaiko (@VPrystaiko) 24 вересня 2019 р.
Раніше повідомлялося, що Кабмін схвалив проект угоди між урядами України та Колумбії про взаємне скасування візових вимог для пред’явників звичайних паспортів і інших проїзних документів.